Phụ nữ có nốt ruồi này mang mệnh phú quý, ai cưới được cả đời không lo cơm ăn áo mặc

1. Nốt ruồi trên đỉnh đầu: Người vợ, người mẹ tốt

Hiếm khi có nốt ruồi trên đỉnh đầu. Nếu ai có nốt ruồi thì cả đời sẽ gặp nhiều may mắn. Loại nốt ruồi này có thể biến một người từ xui xẻo thành may mắn, chuyển nguy thành an, là một dấu hiệu cát tường .

Đối với phụ nữ có nốt ruồi ở đỉnh đầu thường giàu sang, phú quý, chiều chồng và đường hôn nhân cũng ấm êm, hạnh phúc.

Chị em có nốt ruồi này trời sinh phú quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Họ có tính tình dịu dàng, nhân hậu, đoan trang, hào phóng, đôn hậu, là người vợ, người mẹ tốt.

Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này thì số mệnh giàu sang, phú quý, biết chiều chồng, chăm con, vượng phu ích tử. Ảnh minh họa

2. Nốt ruồi trên mũi: Cơm no áo ấm

Nếu phụ nữ có nốt ruồi trên mũi thì có thể giữ được tiền của, cơm ăn áo mặc sung túc, đảm bảo gia đình hưng vượng, việc kinh doanh phát tài.

Tuy nhiên, nếu hai bên cánh mũi có nốt ruồi chứng tỏ người như vậy khó tích tụ tài sản, sự nghiệp dễ phá tài, sức khỏe kém.

Phụ nữ có nốt ruồi trên sống mũi có tính cách nhu thuận, nhân hậu. Ngoài ra, người có nốt ruồi trên đầu mũi, cả đời không phải lo cơm áo gạo tiền. Sau khi kết hôn có thể tạo thành một gia đình ấm áp ngọt ngào, đầy ắp tiếng cười.

3. Nốt ruồi ở eo: Vượng phu ích tử

Phụ nữ có nốt ruồi ở eo thường có tướng vượng phu ích tử. Người đàn ông có eo được gọi là nốt ruồi quyền lực, còn phụ nữ có nốt ruồi ở eo thường gánh vác trọng trách giữ tài sản cho chồng.

Thông thường, phụ nữ có nốt ruồi ở eo có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, có thể nắm bắt được trái tim của chồng, rất hiểu tâm tư của chồng, biết chồng muốn gì.

Nếu ai kết hôn với người phụ nữ có nốt ruồi này thì sẽ có phúc khí. Họ không những có thể mang lại phú quý cho bạn mà còn giúp đỡ bạn trong sự nghiệp.

4. Nốt ruồi trên má: Quyến rũ, khí chất

Trên khuôn mặt phụ nữ, bất luận là nốt ruồi ở má trái hay má phải đều là tướng mạo nốt ruồi rất tốt. Nốt ruồi ở má trái là phúc khí, phụ nữ có nốt ruồi ở má trái là người có phúc, cả đời được yêu thương, quan tâm.

Nốt ruồi trên mặt bên phải có số quý nhân, phụ nữ có nốt ruồi trên mặt phải là người có số mệnh phú quý, thuộc tuýp phụ nữ có khí chất, đi đâu cũng nổi bật, được người khác yêu mến kính trọng.

Người phụ nữ có nốt ruồi trên lưỡi cả đời sẽ giàu sang phú quý vô tận. Ảnh minh họa

5. Nốt ruồi trên lưỡi: Phú quý vô tận

Người phụ nữ có nốt ruồi trên lưỡi cả đời sẽ giàu sang phú quý vô tận. Ngay cả khi bạn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bạn vẫn có thể làm giàu.

Nốt ruồi trên lưỡi có nghĩa là người đó có của ăn của để, cả đời không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Những người phụ nữ có nốt ruồi này dù kết hôn cũng không khổ, bởi họ là người có phúc, nhất định sẽ gả vào nhà chồng tốt.

Mẫu phụ nữ này tuy ham ăn nhưng rất vượng phu ích tử, không bao giờ chuốc lấy phiền phức cho gia đình, biết san sẻ nỗi lo của chồng.

(Theo zhuanlan.zhihu)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.