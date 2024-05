Phụ nữ mãn kinh sớm phải đối mặt với rủi ro gì?

Phụ nữ mãn kinh sớm (trước 40 tuổi) có nguy cơ chết trẻ vì ung thư, bệnh tim, và các căn bệnh khác. Ảnh: Getty Images

Mới đây, một nghiên cứu từ Phần Lan thông tin, phụ nữ mãn kinh sớm (trước 40 tuổi) có nguy cơ chết trẻ vì ung thư cao gấp 4 lần, đồng thời họ còn phải đối mặt với rủi ro chết vì bệnh tim hoặc các bệnh khác cao gấp 2 lần so với phụ nữ khác mãn kinh muộn hơn.

Mãn kinh là khi buồng trứng của phụ nữ ngừng rụng trứng – cơ thể sản xuất ít estrogen và progesterone hơn. Điều này xảy ra khi một người phụ nữ đã 12 tháng liên tục không có kinh.

Nguyên nhân gây ra tình trạng mãn kinh sớm hoặc suy buồng trứng sớm có thể là do rối loạn di truyền, tình trạng tự miễn dịch, hoá trị, hoặc phẫu thuật cắt bỏ buồng trừng sớm. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân chính xác không rõ ràng.

Tuy nhiên, liệu pháp thay thế hormone (HRT) lộ trình 6 tháng có thể giảm một nửa nguy cơ tử vong vì ung thư và các nguyên nhân khác. Điều này được các nhà nghiên cứu trình bày tại Đại hội Nội tiết Châu Âu lần thứ 26 tại Stockholm (Thuỵ Điển).

Bốc hoả, đổ mồ hôi đêm, đánh trống ngực và đau đầu, tăng cân, khô âm đạo và khó thở, tâm lý hoang mang và stress không kiểm soát được là hậu quả ngắn hạn khi phụ nữ mãn kinh sớm. Ảnh: Getty Images

Hilla Haapakoski, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oulu (Phần Lan), người đứng đầu nghiên cứu, cho hay: "Các rủi ro mà phụ nữ mãn kinh sớm phải đối mặt, chưa được xã hội quan tâm nhiều và việc sử dụng liệu pháp thay thế hormone thường bị bỏ qua".

Bà cho biết thêm: "Chúng tôi hy vọng có thể cải thiện sức khỏe phụ nữ mãn kinh sớm bằng cách nâng cao nhận thức ở họ về rủi ro và cách chăm sóc sức khoẻ".

Từ năm 1988-2017, các nhà nghiên cứu từ Đại học Oulu và Bệnh viện Đại học Oulu đã so sánh 5.817 phụ nữ Phần Lan được chẩn đoán mắc bệnh suy buồng trứng sớm do tự phát hoặc phẫu thuật so với 22.859 phụ nữ không mắc bệnh này.

Nghiên cứu đã thông tin rằng, phụ nữ bị suy buồng trứng sớm do tự phát có nguy cơ mắc ung thư và bệnh tim, còn phụ nữ bị suy buồng trứng do phẫu thuật không gặp nguy cơ này.