Nước Anh lo ngại bệnh sởi bùng phát mạnh

Một trường hợp mắc bệnh sởi mới được phát hiện. Ảnh: Getty Images/iStockphoto

Mới đây, một người đến khám bệnh tại viện Wrexham Maelor ở Bắc Wales được phát hiện mắc bệnh sởi.

Sau khi được xác định, cơ quan Y tế Công cộng Wales cho biết thêm, tất cả những người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân đều được khuyến nghị kiểm tra lại hồ sơ tiêm chủng của chính mình.

Trước đó, vào năm 2012, nước Anh phải đối mặt với tình trạng bùng phát bệnh sởi với những số liệu "nghiệt ngã", khiến các chuyên gia phải đưa ra lời cảnh báo về tình trạng khẩn cấp của căn bệnh này.

Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA), cho đến nay, gần 900 trường hợp nhiễm vi-rút đã được ghi nhận vào năm 2024, so với 368 trường hợp được ghi nhận vào năm 2023. Điều đó chỉ ra rằng, nước Anh đã xác nhận nhiều trường hợp mắc bệnh hơn trong 4 tháng đầu năm nay, số liệu tăng nhiều so với năm ngoái.

Đợt bùng phát năm ngoái, bắt đầu ở West Midlands, giờ đã lan sang mọi vùng trên đất nước, trong đó thủ đô London được coi là một trong những điểm nóng căn bệnh. Khoảng 2/3 số người bị ảnh hưởng có độ tuổi dưới 10 tuổi.

Mặc dù vắc xin phòng bệnh sởi được ra mắt lần đầu tiên tại Anh vào năm 1968, nhưng tỷ lệ sử dụng đã giảm dần qua từng năm. Đặc biệt, có những ca bệnh được báo cáo ở những người trẻ tuổi, chưa từng được tiêm phòng khoảng 25 năm trước.

Tiến sĩ Helen Bedford - Giáo sư chuyên về Sức khỏe Nhi khoa, cho biết việc hấp thụ vắc-xin sởi hiện tại quá thấp để ngăn chặn vi-rút và các ca bệnh này sẽ tiếp tục gia tăng nếu việc hấp thụ vắc-xin không tăng lên.

Tiến sĩ thông tin thêm: "Đây là đợt bùng phát bệnh sởi lớn nhất mà chúng tôi gặp kể từ năm 2012. Chúng tôi ghi nhận nhiều ca mắc bệnh hơn trong 4 tháng đầu năm nay so với cả năm ngoái".

Lý do gây ra đợt bùng phát mạnh bệnh sởi năm nay là do việc hấp thụ vắc xin đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, ở Anh, tỷ lệ hấp thụ vắc xin khi tiêm là 89,3% đối với liều đầu tiên và 84,5% đối với liều thứ hai.

Nhưng mấu chốt vẫn là bệnh sởi có nguy cơ lây nhiễm cực kỳ cao, bởi đây là bệnh hô hấp dễ lây nhiễm nhất hiện nay.

Bệnh sởi gây viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, viêm màng não. Nếu phụ nữ mang thai mắc bệnh sởi có nguy cơ sảy thai, thai chết lưu, hoặc sinh non ....

Để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này, các cơ quan y tế báo cáo, họ cần mức độ hấp thụ vắc xin cao, ít nhất là 95% cho cả hai liều lượng mới cho kết quả khả quan.