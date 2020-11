Phụ nữ sở hữu 3 đặc điểm "vàng" này trên gương mặt, số mệnh rực rỡ, hậu vận viên mãn

Đặc điểm trên gương mặt của người phụ nữ kém may mắn

Trán quá hẹp

Người sở hữu trán quá hẹp thường có gia cảnh không tốt, gia đạo không vượng. Người này cuộc đời vô cùng vất vả, không ai giúp đỡ, sự nghiệp, công việc luôn gặp trắc trở. Người sở hữu tướng này phải kiên trì, dám nghĩ, dám làm thì mới có thể chạm tay tới thành công.

Tai nhỏ, vành tai lộ ra ngoài

Về mặt nhân tướng học, tai to tượng trưng cho vận khí mạnh, sức khỏe tốt. Trong khi đó, tai nhỏ, vành tai lộ ra ngoài tượng trưng cho vận khí kém, không giữ được của cải. Người sở hữu tai nhỏ, vành tai lộ ra ngoài thường có số mệnh vất vả, sự nghiệp long đong, lận đận, hôn nhân trắc trở, dễ hai lần đò.

Miệng quá nhỏ



Người có miệng nhỏ thì vận tài chính kém, thường không dư dả. Dù kiếm được nhiều tiền, họ cũng dễ tiêu pha quá tay. Người sở hữu tướng này không giỏi kiếm tiền cũng không giỏi quản lý tài chính. Cuộc sống của họ khá khó khăn, thiếu thốn.

Đặc điểm gương mặt của phụ nữ có số mệnh tốt, gặp nhiều may mắn, phúc đức

Cằm đầy đặn

Chiếc cằm tượng trưng cho vận số của một người. Phụ nữ sở hữu chiếc cằm đầy đặn thường là người bao dung, nhân hậu và chu đáo. Họ mang số mệnh giàu sang, phú quý, hưởng trọn phúc lộc khi về già.

Nữ giới sở hữu tướng cằm đầy đặn là mẫu người của gia đình: đảm đang, biết lo lắng suy nghĩ trước sau cho gia đình, con cái. ... Người cằm đầy, má nặng có số phò tá sự nghiệp cho chồng. Lấy được vợ có tướng cằm này, chồng trước kia dù có nghèo mấy mai này cũng có thể phất lên.

Nhân trung rõ ràng

Phụ nữ sở hữu nhân trung rõ ràng, sâu là người có khả năng sinh sản tốt, thường đông con, nhiều cháu. Không những thế, họ còn là tuýp người phụ nữ đảm đang, giỏi chiều chồng, khéo chăm con. Con cái họ sinh ra thường thông minh, hiếu thảo, làm rạng danh dòng họ. Phụ nữ mang nét tướng này thường sở hữu số mệnh tốt, sức khỏe dồi dào, về già sẽ trường thọ.



Dái tai to, dày

Dái tai thể hiện phúc lộc của một người trong cuộc đời. Những người không có dái tai hoặc dái tai nhỏ, ngắn thường không được hưởng phúc lộc, phải dựa hoàn toàn vào sức lực, sự phấn đấu của bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngược lại, những người có dái tai dày được hưởng nhiều phúc lộc, may mắn. Họ được nhiều người giúp đỡ trong sự nghiệp và cuộc sống. Phụ nữ có dái tai to có tài vận rất tốt. Họ hợp duyên kinh doanh nên buôn may, bán đắt. Họ cũng thuộc mẫu phụ nữ vượng phu, ích tử, mang tài lộc, phúc đức cho gia đình nhà chồng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Quỳnh Trang (Theo Twgreatdaily)