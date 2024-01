Phú Quốc: Hàng chục ngàn người đổ về Sunset Town ngắm pháo hoa, “đi chợ” đầu năm mới

Countdown 2024 "Việt Nam: Hành trình rạng rỡ" do VTV thực hiện với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group tại 2 điểm cầu chính: Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town (Phú Quốc) và thủ đô Hà Nội.

Tại Thị trấn Hoàng Hôn, cùng với sân khấu nghệ thuật đỉnh cao và pháo hoa mãn nhãn, chuỗi hoạt động vui chơi giải trí "thâu đêm suốt sáng" nơi đây đã tạo nên trải nghiệm đón năm mới đáng nhớ cho hàng chục ngàn người dân và du khách.

Ngay từ rất sớm, mọi ngả đường dẫn đến Thị trấn Hoàng Hôn đã chật kín những dòng du khách, người dân đổ về để trực tiếp theo dõi sự kiện quy mô và hoành tráng này.

Phú Quốc gửi lời chào khán giả có mặt tại Quảng trường Ánh Dương, Sunset Town cùng khán giả cả nước qua tiết mục "Việt Nam những chuyến đi".

Quán quân Vietnam Idol Hà An Huy mang chất riêng trong giọng hát và phong cách thời thượng tới sân khấu Countdown, chinh phục hoàn toàn các khán giả trẻ

Hương Ly đốn tim khán giả bằng giọng hát tình cảm trong "Nàng thơ xứ Huế"

Mlee khoe trọn visual sáng chói và vũ đạo đỉnh cao qua chùm ca khúc sôi động.

Lưu Hương Giang máu lửa với "Get High".

Các gương mặt sáng giá của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" gồm Mlee, Hương Ly, Lưu Hương Giang và Hoàng Oanh kết hợp trong sáng tác mới của DTAP "Nơi bình minh đầy nắng".

Tùng Dương xuất hiện với màn trình diễn đẳng cấp xứng danh "Divo làng nhạc Việt".

Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.

Ước tính 50 ngàn khán giả đổ về Sunset Town xem Countdown 2024, chiêm ngưỡng pháo hoa và trải nghiệm chợ đêm Vui Phết.

Thời tiết thuận lợi và không khí mát mẻ bên bờ biển giúp người xem thoải mái vui chơi đón năm mới.

Chợ đêm Vui Phết mở cửa đến 5h sáng tạo nên đêm giao thừa không ngủ ở Sunset Town Phú Quốc.

Chuỗi sự kiện đón năm mới sôi động còn khắc họa chân dung Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) - Tổ hợp giải trí mới hàng đầu thế giới do Sun Group đầu tư với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng.

Không chỉ nóng rực cùng không khí của Countdown 2024, kể từ dịp giáng sinh năm nay, du khách đến Sunset Town đã được check in cùng cây thông khổng lồ 24m, xuyên đêm ăn uống tại Chợ đêm Vui Phết (VUI-Fest Bazaar), xem nhạc kịch đường phố "loảng xoảng show", tham quan Cầu Hôn – tuyệt tác kiến trúc vừa được CNN ca ngợi hay thưởng thức show diễn Nụ hôn của biển cả (Kiss Of The Sea – Show diễn đa trải nghiệm kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật sân khấu đỉnh cao từ nghệ sỹ quốc tế)…