Phú Thọ: Thiệt hại do bão số 3 và sau bão ước tính hơn 100 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ, đến 10/9, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 1 người chết do sạt lở đất ở huyện Hạ Hoà; 2 người bị thương ở huyện Tam Nông và Thanh Thuỷ; 20 trường học, 6 nhà văn hoá, 1 cơ sở y tế bị tốc mái; 233 nhà bị hư hỏng do cây đổ, tốc mái; 4 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 2.468 hộ dân phải di dời do ngập lụt; nhiều hecta lúa, hoa màu, cây trồng bị gãy, đổ; một số trụ sở, nhà xưởng bị hư hỏng; khoảng 26.500m3 đất tại các tuyến đường giao thông sạt lở.

Lực lượng công an giúp người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt.

Đặc biệt, cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32C bị sập lúc hơn 10 giờ ngày 9/9, sơ bộ xác định còn 8 người mất tích. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 100 tỷ đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và khắc phục hậu quả do sập cầu Phong Châu. Toàn tỉnh đã huy động lực lượng xuống các địa phương triển khai chống tràn các tuyến đê, giúp dân di dời tài sản và khắc phục thiệt hại.

Sáng ngày 10/9, tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang biểu dương, đánh giá cao sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương trong công tác ứng phó với hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhận định nhiệm vụ cần làm ngay lúc này là khắc phục tình trạng ngập lụt trên sông Hồng tại các huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa.

Kiên quyết sơ tán, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, có phương án hỗ trợ nơi ăn chốn ở, ổn định đời sống cho nhân dân. Đồng chí mong muốn các địa phương trong tỉnh tiếp tục huy động sự vào cuộc, chung tay mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đến từng khu dân cư và mỗi người dân. Bên cạnh đó, kịp thời động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu và bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt.

Lực lượng quân đội giúp người dân thị trấn Hạ Hòa di dời ra khỏi khu vực ngập úng.

Phú Thọ là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3 và dự đoán tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm một số vấn đề: Thông tin tuyên truyền phải kịp thời, chính xác, không để lan truyền tin giả, tin sai sự thật khiến người dân hoang mang.