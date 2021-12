Phục hồi kinh tế sau "bão" Covid-19, Hải Dương đồng loạt khởi công nhiều công trình trọng điểm

Đến dự lễ khởi công có bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Uỷ viên Thường trực ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND- UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, các lãnh đạo thành phố Hải Dương.

Các vị đại biểu dự lễ khởi công các công trình trọng điểm của thành phố Hải Dương. Ảnh: Thi Ngọc

Theo báo cáo của UBND thành phố Hải Dương, trong số 7 dự án khởi công cùng ngày, dự án lớn nhất là đường vành đai 1 dài hơn 5,6 km, rộng 42 m với quy mô mặt cắt đường rộng 11,25m, vỉa hè mỗi bên 5m kết hợp giải phân cách giữa rộng 9,5m, tổng mức đầu tư hơn 885 tỉ đồng. Đường vành đại 1 cớ hướng tuyến bắt đầu từ địa phận xã Liên Hồng đi qua các phường, xã Thạch Khôi, Gia Xuyên, Tân Hưng , Ngọc Sơn. Việc đầu tư đường vành đai 1 giúp hoàn thiện hệ thống giao thông của thành phố kết nối với quốc lộ 37, 38B, tỉnh lộ 391 và đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đây là một trong 7 dự án, công trình trọng điểm hiện thực hóa tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ 23.

Lễ khởi công xây dựng đường vành đai 1 tại Thành phố Hải Dương. Ảnh: Thi Ngọc

Các dự án lớn khác được khởi công cùng ngày gồm: Dự án "Phát triển tổng hợp các đô thị động lực" với các hạng mục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường Nguyễn Lương Bằng, đường Thanh Bình, nạo vét, kè kênh T1 với tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng. Theo kế hoạch, Dự án này sẽ hoàn thành vào năm 2023 góp phần giảm thiểu úng ngập cho khu vực phía tây thành phố; Dự án Khu dân cư phía đông đường Tân Dân là dự án tạo nguồn quan trọng của thành phố với tổng diện tích hơn 83 nghìn m2 được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm đường giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện sinh hoạt, chiếu sáng, trồng cây xanh, thông tin liên lạc... với tổng mức đầu tư gần 90 tỉ đồng. Dự án sẽ hoàn thành trong năm 2022 giúp kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kĩ thuật các khu vực lân cận góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội địa phương.

Lễ khởi công xây dựng trường mầm non Nguyễn Trái. Ảnh: Thi Ngọc

Tiếp theo là Dự án khởi công xây dựng mới, mở rộng khuôn viên, xây dựng thêm phòng học, các công trình chức năng, phụ trợ của 4 trường mầm non Bình Minh, mầm non Nguyễn Trãi, tiểu học Hải Tân và trường THCS Việt Hòa với tổng mức đầu tư 165 tỉ đồng; Các công trình trường học nằm trong đề án "Quy hoạch vị trí, địa điểm đầu tư xây dựng hệ thống trường học thành phố Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2050" xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. Điều đó tạo điều kiện cho các thế hệ tương lai của đất nước được học tập trong một môi trường khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố. Việc đồng loạt triển khai khởi công nhiều công trình, dự án lớn, trọng điểm thể hiện rõ tầm nhìn chủ động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền thành phố Hải Dương trong tổ chức thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương với mục tiêu xây dựng thành phố Hải Dương sớm trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện và an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, Chính quyền thành phố Hải Dương trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng... để khởi công công trình theo đúng kế hoạch. Đây là các công trình quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế, xã hội của thành phố.

"Thành phố Hải Dương và các nhà thầu thi công phải tập trung tối đa nguồn lực, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thi công công trình đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường; Khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao toàn bộ mặt bằng, phối hợp thực hiện tốt an ninh trật tự, an toàn tài sản trong suốt quá trình thi công, tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án.

Thành phố cần nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống. Từ đó phát huy vai trò là trung tâm tăng trưởng kinh tế của Hải Dương và khu vực lân cận.", ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.