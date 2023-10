Phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Không chỉ bao nhiêu môn thi, giáo viên kỳ vọng nhiều hơn nữa

Tranh cãi phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Mới đây, Bộ GDĐT đã công bố kết quả sau khi lấy ý kiến giáo viên cả nước và trình Chính phủ về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Cụ thể có 3 phương án thi đó là:

Phương án 4 + 2: Thí sinh học chương trình THPT phải thi 6 môn gồm 4 môn bắt buộc Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12).

Phương án 3 + 2: Gồm 3 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (bao gồm cả môn Lịch sử).

Phương án 2 + 2: Thí sinh phải thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc Ngữ văn, Toán và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (bao gồm cả môn Ngoại ngữ và Lịch sử).

Hiện tại Bộ GDĐT vẫn chưa "chốt" phương án thi tốt nghiệp THPT 2025. Trao đổi với PV báo Dân Việt nhiều phụ huynh, giáo viên, chuyên gia cũng đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này.

Anh Nguyễn Minh Đạt, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bày tỏ: "Con tôi là lứa học sinh đầu tiên sẽ hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì con chỉ học chương trình mới 3 năm ở cấp THPT, không được hưởng trọn vẹn thành tựu của chương trình và lại là lứa đầu tiên áp dụng thi tốt nghiệp nên tôi khá quan tâm và lo lắng. Tôi thấy phương án 2 + 2 giảm áp lực hẳn cho học sinh hoặc 4 + 2 "học gì thi nấy" đều phù hợp".

Thầy Nguyễn Văn Đường, giáo viên Trường THPT Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên, Hà Nội nêu ý kiến: "Quan điểm cá nhân tôi là bảo vệ cần Nghị quyết 29. Tức là đổi mới giáo dục phải gắn liền với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc. Nếu như đảm bảo được tinh thần của Nghị quyết 29 thì phương án 4 + 2 là ưu việt nhất".

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Tào Nga

Đồng quan điểm, thầy Lê Đình Hiển, giáo viên Trường liên cấp Đông Bắc Ga, Thanh Hóa cũng ủng hộ phương án thi 4+2: "Lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới với thời lượng 52 tiết mỗi năm, thấp hơn 18 tiết so với các môn lựa chọn khác (70 tiết) và thấp hơn 53 tiết so với các môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ (105 tiết). Việc đưa môn Lịch sử thành môn bắt buộc làm tăng số môn bắt buộc lên 4 môn nhưng vẫn nhẹ hơn rất nhiều so với chương trình cũ có số môn bắt buộc lên đến 13 môn, trong đó, số môn bắt buộc thi nếu gồm cả Lịch sử cũng chỉ có 4 môn, không nặng hơn chương trình cũ".

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đồng tình với phương án thi tốt nghiệp THPT 2 + 2. Phương án này được đánh giá làm giảm áp lực thi cử cho học sinh, giảm chi phí cho gia đình học sinh và cả xã hội (thí sinh chỉ thi 4 môn, hiện nay 6 môn).

Số buổi thi 3 buổi giảm 1 số buổi thi so với hiện nay, không gây nên sự mất cân bằng giữa các tổ hợp tuyển sinh, phù hợp với định hướng nghề nghiệp của các em, tạo điều kiện cho các học sinh dành thời gian học các môn lựa chọn phù hợp với định hướng nghề nghiệp của các em. Thí sinh được chọn 2 môn lựa chọn để thi giúp phát huy năng lực sở trường; tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét vào các cơ sở giáo dục đại học.

Thầy Phan Thế Hoài, giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa, TP.HCM: "Theo tôi, thi 2 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn là phù hợp vì giảm áp lực cho thí sinh, hội đồng thi, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc cho phụ huynh, cho xã hội. Những năm gần đây, năm nào tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT cũng tiệm cận 100% thì thi nhiều môn không còn ý nghĩa. Hơn nữa, học sinh được tính điểm học bạ khi xét tốt nghiệp nên chỉ cần thi 4 môn, gồm bắt buộc và lựa chọn".

Tuy nhiên, phương án này theo đánh giá có thể ảnh hưởng đến việc dạy và học môn Lịch sử và Ngoại ngữ - 2 môn hiện nay đang là môn bắt buộc học. Theo thầy Hoài, điều quan trọng là cần thay đổi phương án dạy môn Ngoại ngữ và Lịch sử để không có chuyện không thi thì học sinh không học. Cách thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử vẫn theo hình thức trắc nghiệm, thì vẫn còn bất cập. Ví dụ, học sinh không thi kỹ năng nghe, nói đối với môn Ngoại ngữ là chưa đánh giá được toàn diện học sinh. Môn Lịch sử thi trắc nghiệm vẫn thiên về ghi nhớ sự kiện, con số.

Thầy Hà Văn Vụ, giáo viên môn Văn, Trường THPT Lê Thánh Tôn, quận 7, TP.HCM nêu quan điểm: "Phương án 4 + 2 vẫn còn giống với số lượng môn thi của chương trình cũ, rất nặng nề và tốn kém. Phương án 3 + 2 bớt được 1 môn cho thí sinh, giảm thời gian thi bớt tốn kém thời gian, tiền bạc. Tuy nhiên ảnh hưởng tới môn Lịch sử do Lịch sử và Ngoại ngữ là 2 môn học bắt buộc mà thi chỉ có 1 môn thì chưa thực sự phù hợp.

Phương án mới 2+2 với môn Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn cơ bản giảm được rất nhiều áp lực cho học sinh, số ngày thi tốt nghiệp giảm, tiết kiệm rõ rệt về thời gian và tiền bạc. Từ đó các em học sinh có thể lựa chọn môn học mình yêu thích, môn học mình có sở trường để thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng với ngành nghề mình đã lựa chọn. Bản thân tôi vẫn nghiêng và ủng hộ phương án 2+2 này".

Thầy Hà Văn Vụ và học sinh mong Bộ GDĐT sớm có phương án thi. Ảnh: NVCC

Giáo viên mong điều gì ở kỳ thi sắp tới?

Theo thầy Hà Văn Vụ, giáo viên rất đón nhận chương trình mới và cũng mong mỏi chương trình thành công, trước tiên là kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công. Thầy Vụ nói: "Giáo viên rất mong Bộ GDĐT có sự quyết định sớm, kịp thời và có thể đưa ra đề mẫu để các thầy cô nắm và có hướng ôn tập. Chương trình mới, mở nên chưa rõ thi tốt nghiệp kiểm tra kiến thức cả 3 năm học hay chỉ tập trung kiến thức lớp 12.

Thứ 2, chương trình có nhiều bộ sách là phù hợp nhưng quan điểm biên soạn của các bộ sách này có nhiều điểm khác nhau, giáo viên vẫn băn khoăn và lo lắng khi giáo viên được Bộ phân công ra đề lại hướng vào 1 bộ sách giáo viên đó dạy sẽ ảnh hưởng tới các em học sinh học các bộ sách khác. Vì thế giáo viên cần định hướng rõ ràng về nội dung, hình thức thi cho kỳ thi năm 2025".

Thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS & TTHPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, bày tỏ: "Mỗi một lựa chọn đều có mặt được và hạn chế. Kỳ thi này ai cũng kỳ vọng thực hiện trên tinh thần giảm áp lực thi nhưng cũng đủ căn cứ đánh giá chất lượng giáo dục và xét tuyển đại học. Dựa vào quan điểm này để Bộ GDĐT đưa ra phương án phù hợp nhất".

Nói về mỗi lo ngại nếu không thi thì thí sinh sẽ không chú tâm học môn đó, thầy Bình cho biết: "Tình trạng này không phải bây giờ mà từ xưa đến nay đều xảy ra và đã hình thành trong suy nghĩ của học sinh. Chắc chắn không thi theo phương án 2+2 các em sẽ chểnh mảng, học không đến nơi đến chốn và trong số này cũng sẽ có những học sinh không học.

Theo chương trình cũ thí sinh sẽ thi 3 môn thi bắt buộc và tổ hợp môn tự chọn. Ảnh: Tào Nga

Có người cho rằng, chúng ta đã đặt ra mục tiêu giai đoạn THPT là định hướng nghề nghiệp nên cần lựa chọn những môn phát triển cho tương lai. Nhưng theo tôi, chúng ta cũng cần suy nghĩ thấu đáo liệu các em chỉ cần thi những môn định hướng nghề nghiệp hay không, trong khi những kiến thức nền tảng ở các môn khác cũng cần có để chuẩn bị cho cuộc sống. Phương án 4 + 2 hay 3 + 2 chỉ hơn số môn thi nhưng vẫn chưa đảm bảo được hết.

Điều chúng ta cần là thay đổi cách học và cách tuyển sinh. Để thay đổi được tình trạng này, cần có thời gian. Chúng ta cũng cần có kỳ thi đánh giá để phát hiện năng lực học sinh. Chúng ta phải thay đổi cách kiểm tra để làm sao tạo động lực cho học sinh học tập nhưng vẫn trên tinh thần giảm áp lực thi cử. Học hành phải có áp lực chứ không áp lực đâu phải cuộc sống, có ai không có áp lực mà thành công. Chúng ta không thể vì lý do nào đó mà thay đổi rồi lại quay về cái cũ".

Theo thầy Bình, tâm lý chung của thầy cô và học sinh mong muốn Bộ GDĐT sớm công bố phương án thi, số môn thi, phương thức thi tự luận, trắc nghiệm, thời gian, đề mẫu... để thầy cô, học sinh sớm nắm bắt chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.