PropertyGuru Vietnam vinh danh nhà phát triển BIM Land vì những đóng góp xã hội

Hạng mục Special Recognition for CSR của PropertyGuru Vietnam là hạng mục đặc biệt, được hội đồng giám khảo đánh giá hoàn toàn độc lập

Cùng trong tối gala, ban tổ chức PropertyGuru Vietnam đã xướng tên các dự án do BIM Land phát triển ở các hạng mục quan trọng. Cụ thể, dự án Park Hyatt Phu Quoc Residences chiến thắng ở hạng mục Best Integrated Resort Development (dự án khu nghỉ dưỡng tích hợp tốt nhất); Sailing Club Signature Resort Phu Quoc chiến thắng hạng mục Best Resort Architectural Design (thiết kế kiến trúc khu nghỉ dưỡng xuất sắc nhất).



Bên cạnh đó, những dự án khác của BIM Land cũng được hội đồng giám khảo đánh giá cao, như dự án Marina Bayfront District tại hạng mục Best Mixed Use Development (dự án phức hợp tốt nhất), Marina Bayfront Towers tại hạng mục Best Condo Architectural Design (thiết kế kiến trúc căn hộ cao cấp xuất sắc nhất).

Park Hyatt Phu Quoc: Dự án khu nghỉ dưỡng tích hợp tốt nhất







Sailing Club Signature Resort Phu Quoc: Thiết kế kiến trúc nghỉ dưỡng xuất sắc nhất

Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp BIM Land được vinh danh ở hạng mục Công nhận đặc biệt về trách nhiệm xã hội (CSR) với những cống hiến và sẻ chia bền bỉ nhưng âm thầm cho cộng đồng, thông qua các hoạt động xã hội của BIM Land nói riêng và tập đoàn BIM Group nói chung.



Bà Vũ Thanh Thủy, Trưởng ban Marcom tập đoàn BIM Group, chia sẻ: "Chương trình hoạt động xã hội mang tên BIM Care ra đời trong đại dịch và đến nay tiếp tục được triển khai với tiêu chí không ồn ào nhưng phải thật sự thiết thực. Trong năm 2022, BIM Care tập trung hướng tới đối tượng yếu thế trong xã hội, đặc biệt là trẻ em. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục lan tỏa cảm hứng về lối sống ưu tú, sống chất và sống khỏe thông qua các giải thể thao dành cho cộng đồng theo tiêu chuẩn quốc tế."

Chuyên gia quốc tế đang trực tiếp đào tạo trong khuôn khổ chương trình Hồi sức sơ sinh tại phòng sinh do Newborns Vietnam và BIM Group đồng hành tổ chức

Trong năm 2021, thông qua chương trình BIM Care, nhà phát triển BIM Land cùng tập đoàn BIM Group đã góp phần hỗ trợ cuộc sống của hơn 200.000 hộ dân tại các tỉnh phía Nam bằng cách áp dụng chiến dịch "thực phẩm để ăn, oxy để thở" và "một mũi tên trúng hai đích" khi vừa thu mua nông sản từ bà con nông dân tỉnh lân cận vừa chuyển thẳng về các vùng đỏ cách ly vì bệnh dịch.



Năm 2022, BIM Care tiếp tục đồng hành cùng Newborns Vietnam tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng giảm thiểu nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh cho khối y tế cơ sở tại các địa bàn khó tiếp cận. Lan tỏa thông điệp về một lối sống khỏe mạnh, khuyến khích phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng, BIM tham gia đồng hành cùng nhiều sự kiện thể thao xã hội ý nghĩa.



Tháng 11 tới đây, giải 3 môn phối hợp BIM Group 5150 Phu Quoc 2022 - Best In Me sẽ lần đầu tiên diễn ra tại Phú Quốc, sự kiện nằm trong hệ thống IRONMAN nổi tiếng toàn cầu. Đặc biệt trong dịp này, BIM cũng sẽ phối hợp với Newborns Vietnam để tổ chức hoạt động chạy từ thiện Charity Run.