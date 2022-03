Prudential chính thức khởi động cuộc thi Cha-Ching “Bé giỏi Tiền hay” hưởng ứng Chiến dịch Tài chính toàn cầu (Global Money Week)

Về Chương trình giáo dục tài chính Cha Ching x Chiến dịch tài chính toàn cầu 2022 Global Money Week

Là một phần trong cam kết dài hạn giúp cộng đồng an toàn, ổn định và bền vững hơn bằng cách tăng cường giáo dục, sức khỏe và sự an toàn, Quỹ Prudence (PF) cùng với Prudential đang hưởng ứng Tuần lễ tài chính toàn cầu 2022 (Global Money Week - GMW), do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 27/3. Đây là năm thứ hai Prudential tham gia hỗ trợ chiến dịch toàn cầu này.

GMW là chiến dịch nâng cao nhận thức được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn cầu. Mục tiêu của chiến dịch giúp những người trẻ tuổi, từ khi còn nhỏ hiểu rõ tầm quan trọng và có hiểu biết về tài chính cũng như trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi cần thiết để đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn, để cuối cùng đạt được một tương lai tài chính bền vững.

Mục tiêu của GMW tương đồng với khát vọng của Prudential khi triển khai Cha-Ching nhằm giúp thu hẹp khoảng cách về kiến thức tài chính tại khắp châu Á và châu Phi bằng cách cung cấp các công cụ và tài nguyên thiết thực, hấp dẫn dành cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên. Chủ đề của GMW năm nay mang tên "Xây dựng tương lai, sử dụng đồng tiền thông minh" và khẩu hiệu chính thức "Học hỏi. Tiết kiệm. Kiếm tiền." cũng hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của Cha-Ching là tạo thói quen tài chính đúng đắn và thúc đẩy trách nhiệm tài chính ở trẻ nhỏ thông qua các khái niệm Kiếm tiền, Tiết kiệm, Chi tiêu và Quyên góp.

Những nỗ lực không ngừng của Prudence Foundation nhằm nâng cao an toàn tài chính cho cộng đồng thông qua các giáo trình giảng dạy tại các trường phù hợp với tôn chỉ Mục đích của Prudential "Giúp mọi người đạt được điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống". Chiến lược đầu tư cho cộng đồng của Prudential vượt qua ngoài các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp là mang lại các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe và gia tăng tài sản đến gần hơn với khách hàng với chi phí hợp lý và dễ dàng tiếp cận, giúp cải thiện cuộc sống và có tác động lâu dài tại thị trường Châu Á và Châu Phi.