Hội nghị có sự tham dự của đoàn cán bộ lãnh đạo của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS): ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT; ông Triệu Quốc Tuấn, Thành viên HĐQT; bà Trần Thị Hoàng Anh, Trưởng Ban Kiểm soát; ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch Công đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các ban của PV GAS.

Về phía PV GAS LPG, Đoàn chủ tịch Hội nghị gồm có ông Hoàng Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc và ông Vương Dũng Hoàng, Chủ tịch Công đoàn. Đội ngũ PV GAS LPG tham gia Hội nghị là các đại diện tiêu biểu cho tập thể người lao động (NLĐ) PV GAS LPG.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị Người Lao động PV GAS LPG năm 2024.

Hội nghị Người lao động là sự kiện định kỳ hàng năm, được PV GAS LPG tổ chức nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ; phát huy sức sáng tạo của tập thể, cá nhân; tạo dựng sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí vì mục tiêu phát triển ổn định, hài hoà; bảo đảm lợi ích chung giữa doanh nghiệp và NLĐ. Đồng thời, đây cũng là dịp NLĐ được biết, được tham gia ý kiến vào những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền và lợi ích của NLĐ và phát huy tinh thần đoàn kết vững mạnh của tập thể PV GAS LPG, quyết tâm theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, nâng tầm vị thế thương hiệu PETROVIETNAM GAS.

Tại Hội nghị, Giám đốc PV GAS LPG Nguyễn Hải Long báo cáo kết quả SXKD năm 2024, định hướng phát triển trong năm 2025. Với nhiều đổi mới trong công tác quản trị, điều hành, Ban lãnh đạo, cùng tập thể NLĐ PV GAS LPG đã khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đây cũng là tiền đề, động lực cho PV GAS LPG nỗ lực phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

PV GAS LPG hiện kinh doanh các sản phẩm LPG công nghiệp và dân dụng. Sản phẩm LPG của Công ty được cung cấp cho khách hàng là các hộ tiêu thụ dân dụng, hộ tiêu thụ thương mại dịch vụ, LPG công nghiệp cho các trạm chiết nạp và doanh nghiệp sử dụng trực tiếp. PV GAS LPG có 4 chi nhánh: Chi nhánh Tây Bắc, Chi nhánh Miền Bắc, Chi nhánh Miền Trung, Chi nhánh Miền Nam; 4 tổng kho, 10 trạm nạp LPG và 4 trung tâm sơn sửa kiểm định. Mạng lưới phân phối và hệ thống chiết nạp vệ tinh phân phối đều khắp thị trường trên cả nước. Thương hiệu PETROVIETNAM GAS với các sản phẩm bình gas đã có vị thế trên thị trường, xứng đáng với vinh danh là thương hiệu quốc gia Việt Nam nhiều năm.

Khen thưởng các điển hình tập thể lao động năm 2024.

Năm 2024, thị trường cung cấp LPG tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường, dẫn đến mặt bằng giá giảm mạnh. Do suy thoái kinh tế, các khách hàng công nghiệp có xu hướng dần dịch chuyển sang sử dụng nhiên liệu khác (dầu, điện, than…); nhu cầu sử dụng LPG dân dụng giảm do được thay thế bằng các sản phẩm khác (bếp điện, bếp từ)… Điều kiện khách quan đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng bán hàng của PV GAS LPG. Trong bối cảnh đó, PV GAS LPG đã triển khai thực hiện đồng thời nhiều biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận được giao; duy trì Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015; triển khai các dự án hợp tác đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất tại các trạm chiết, trạm sơn sửa kiểm định, nhằm nâng cao sức chứa và hiệu quả hoạt động kinh doanh LPG. Đặc biệt, Công ty đã cùng tham gia Chiến lược Hành trình năng lượng xanh của PV GAS, góp phần triển khai hệ thống cung cấp LNG trên toàn quốc, nhằm đa dạng hóa sản phẩm khí đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới.

PV GAS LPG cũng chủ động triển khai mạnh mẽ các công tác mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng, phòng chống hàng gian/hàng giả. Công ty luôn đồng hành với phong trào bình ổn giá bán, tránh cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế thu gom vỏ bình trái phép; bám sát tình hình biến động giá trên thị trường để đưa ra những chính sách giá cạnh tranh áp dụng tại các thị trường trọng điểm, đồng thời áp dụng giá bán linh hoạt để giữ sản lượng. Cả năm, PV GAS LPG ước thực hiện kế hoạch sản lượng đạt 105% kế hoạch năm, doanh thu đạt 123% kế hoạch, lợi nhuận trước và sau thuế đều đạt trên kế hoạch năm.

Khen thưởng các điển hình lao động năm 2024.

Đối với công tác quản trị nội bộ, PV GAS LPG cập nhật, hoàn thiện quy định đánh giá KPI đối với NLĐ, nâng cao năng suất lao động, khích lệ tập thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chương trình thực hành tiết kiệm được triển khai ngay từ đầu năm 2024, yêu cầu tất cả các đơn vị, bộ phận tiến hành rà soát kế hoạch chi phí và giám sát chặt chẽ trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm và giảm thiểu chi phí; tiến hành đồng bộ hóa vật tư, thiết bị; kiểm soát tốt công tác đầu tư.

Hội nghị cũng nghe ông Vương Dũng Hoàng – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ và triển khai Văn hóa doanh nghiệp năm 2024 của Công ty. Đoàn kết xây dựng Công ty phát triển bền vững, PV GAS LPG phối hợp với các tổ chức đoàn thể để thực hiện/giám sát thực hiện các quy định của Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, thỏa ước lao động tập thể... đảm bảo NLĐ được hưởng đầy đủ các quyền lợi; thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình NLĐ còn khó khăn. Các phong trào thi đua lao động sáng tạo, các hoạt động từ thiện được các tập thể và NLĐ tích cực hưởng ứng.…

Các tham luận tại Hội nghị đề cập đến những vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của NLĐ, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể trong hoạt động SXKD và thể hiện sự quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT PV GAS ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban lãnh đạo và NLĐ PV GAS LPG trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2024, trong bối cảnh Công ty phải đối diện với nhiều khó khăn từ thị trường cũng như các vấn đề nội tại. Bước sang năm 2025 và những năm tiếp theo, Ban lãnh đạo PV GAS LPG cần nhìn nhận các vấn đề khó khăn, thách thức của Công ty một các trực diện để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ SXKD mang tính thực chất và nhanh chóng triển khai các giải pháp cụ thể, căn cơ. Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị tập thể cán bộ, người lao động PV GAS LPG nâng cao đoàn kết, nỗ lực với tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu”, đưa PV GAS LPG phát triển, xứng đáng là đơn vị chủ lực của PV GAS trong lĩnh vực bán lẻ.

Ông Hoàng Việt Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS LPG tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và cam kết sẽ chỉ đạo Công ty vượt mọi khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2025. Đồng thời mong muốn thời gian tới, PV GAS LPG sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát từ Ban lãnh đạo PV GAS để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị PV GAS LPG cũng đã tổ chức khen thưởng cho các điển hình tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, tôn vinh nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ, khuyến khích nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn tới.