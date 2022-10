PVFCCo công bố Báo cáo tài chính quý 3, tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ

PVFCCo tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, quý 3 năm 2022 công ty đạt doanh thu 3.930 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.213 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 60% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 doanh thu đạt 14.866 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.369 tỷ đồng, tăng gấp 2 và 3 lần so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu từ 10,7 ngàn tỷ (đầu kỳ) lên 13 ngàn tỷ đồng, tăng 21% sau 9 tháng.

PVFCCo tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ

Các chỉ tiêu tài chính khả quan đó có được là nhờ từ đầu năm 2022 PVFCCo dự trữ được khối lượng lớn nguyên liệu mua lúc giá tốt, cùng đội ngũ nhân sự mạnh đã vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ an toàn, liên tục với công suất cao nhất. Kết thúc quý 3 năm 2022, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản xuất gần 900 ngàn tấn phân bón và hóa chất các loại, vượt xa so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2021. Nhờ có nguồn cung dồi dào nên tổng sản lượng kinh doanh phân bón và hóa chất các loại đạt gần 940 ngàn tấn. Bênh cạnh đó, ngoài việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước, PVFCCo kịp thời nắm bắt cơ hội giá phân bón trên thế giới tăng cao để đẩy mạnh xuất khẩu. Lượng xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt 155 ngàn tấn, gấp 3 lần so với kế hoạch cả năm, góp phần quan trọng gia tăng doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm.