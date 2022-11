Qatar huy động lực lượng an ninh "cực khủng" bảo vệ World Cup 2022

Qatar huy động lực lượng an ninh khủng bảo vệ cho World Cup 2022

Trước đó, Qatar dự kiến sẽ triển khai hàng chục nghìn nhân viên an ninh, để đảm bảo một kỳ World Cup diễn ra suôn sẻ. Nước chủ nhà đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác an ninh với một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan.

Trước lễ khai mạc World Cup 2022, lực lượng an ninh Qatar cùng với các đối tác từ 13 quốc gia đã tiến hành cuộc diễn tập an ninh kéo dài 5 ngày trên khắp đất nước.

Theo ủy ban an ninh của giải đấu, cuộc tập trận có tên là Watan (có nghĩa là quốc gia trong tiếng Ả Rập), có sự tham gia của 32.000 nhân viên an ninh chính phủ và 17.000 nhân viên từ các đơn vị tư nhân.



Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố cử hơn 3.000 cảnh sát chống bạo động đến Qatar, nhằm giúp đảm bảo an ninh cho các sân vận động và khách sạn. Trong đó bao gồm 100 sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm, 50 chuyên gia rà phá bom và 80 chó nghiệp vụ

Trong thời gian diễn ra giải đấu, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ nhận lệnh trực tiếp từ cấp trên của nước này. Tất cả chi phí do phía Qatar chi trả.



Pakistan cũng đã đồng ý gửi quân đến Qatar để đảm bảo an ninh trong suốt giải đấu. Quân đội Pakistan đã đến Doha vào đầu tháng 11. Qatar cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác an ninh với Ma-rốc, theo xác nhận từ quốc gia Châu Phi. Ngoài ra, từ cuối năm ngoái, truyền thông Ma-rốc cũng cho biết, quốc gia này sẽ cử các chuyên gia an ninh mạng đến Qatar trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Lực lượng kỵ binh của Qatar tuần hành bên ngoài SVĐ.

Qatar đã huy động cả lực lượng dân quân cho vấn đề đảm bảo an ninh tại World Cup 2022.

Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Qatar để thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm xử lý thông tin và chống tội phạm mạng của Ủy ban an ninh Qatar.

Ngay trước Lễ khai mạc, các công tác đảm bảo an ninh đã sẵn sàng.

Lực lượng cảnh sát Qatar diễn tập chống bạo động.