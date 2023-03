Quá khứ không mấy "tươi đẹp" của chủ đầu tư khu thương mại 110,6 tỷ đồng ở trung tâm TP.Thanh Hoá

Đại diện UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư để triển khai dự án khu thương mại tổng hợp ở phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá.

Theo đó, dự án có diện tích là 9.449,3 m2 tại phường Lam Sơn (TP.Thanh hoá). Dự án bao gồm các hạng mục: Khu lưu trú, thương mại, khu dịch vụ ẩm thực, khu thương mại, nhà điều hành và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật; vốn đầu tư của dự án là 110,6 tỷ đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty cổ phần May Thanh Hoá (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá). Trong thời gian 12 tháng, nếu nhà đầu tư không hoàn thành thủ tục, hồ sơ để được chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất thực hiện dự án theo quy định thì quyết định chấp thuận này không có giá trị pháp lý, phía nhà đầu tư sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan...

Công ty CP May Thanh Hóa trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu thương mại tổng hợp ở phường Lam Sơn. Ảnh: Công ty May Thanh Hóa

Chân dung Công ty CP May Thanh Hóa

Công ty CP May Thanh Hóa trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh -CTCP. Công ty CP May Thanh Hóa tiền thân là Xí nghiệp may cắt gia công thị xã Thanh Hóa. Xí nghiệp được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa và chính thức hoạt động có hiệu lực kể từ ngày 06/07/1974, nhiệm vụ của xí nghiệp là sản xuất kinh doanh hàng may mặc sẵn theo kế hoạch pháp lệnh của cấp trên giao trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung.

Đến năm 2003, công ty May Thanh Hóa đã chuyển đổi hình thức sở hữu từ một doanh nghiệp nhà nước trở thành công ty cổ phần 100% (không có vốn nhà nước) với cái tên Công ty cổ phần May Thanh Hóa (May Thanh Hóa).

May Thanh Hóa có trụ sở chính tại số 119, đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo giới thiệu từ website của May Thanh Hóa, các sản phẩm chủ yếu của công ty là quần áo bảo hộ lao động trong nước và xuất khẩu. Quần áo phục vụ các ngành như công an xã, dân phòng, y tế, giáo dục và lao động thương binh xã hội.

Dữ liệu Dân Việt cho thấy, tại thay đổi ngày 7/2/2018, công ty có vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng, trong đó, cổ đông sáng lập gồm: Ông Lưu Trọng Mạnh, Lê Văn Khái, Lương Tú Lĩnh, Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Viết Nhung.

Đến ngày 24/12/2020, công ty tăng vốn lên 79 tỷ đồng. Tại thay đổi ngày 15/7/2021, vốn điều lệ của công ty đạt 179 tỷ đồng, tăng gần 2,3 lần so với thay đổi trước đó. Tuy nhiên, đến ngày 9/12/2022, May Thanh Hóa giảm vốn xuống còn 86 tỷ đồng, không rõ cổ đông sáng lập.

Tại thay đổi gần nhất, vào ngày 16/1/2023, người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Hữu Ninh (SN 1974) kiêm Chủ tịch HĐQT.

Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh và loạt sai phạm tại các công trình trọng điểm

Về Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh, thành lập ngày 22/12/2004, trụ sở chính tại cụm công nghiệp Vĩnh Minh, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo giới thiệu, Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, may mặc xuất khẩu, tổ chức sự kiện, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng.

Về vốn, tại ngày 23/01/2019, công ty có vốn điều lệ đạt 81 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Ninh góp 73,2%, Nguyễn Thị Hoa góp 13,4% và Lê Tiến Quyến góp 13,4%.

Sau đó khoảng 1 tháng, ngày 19/12/2019, May Thanh Hóa tăng vốn lên 82,5 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Ninh góp 60,4 tỷ đồng (chiếm 73,2%), hai cổ đông Nguyễn Thị Hoa và Lê Tiến Quyến đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần.

Và đến ngày 08/04/2021, công ty tăng vốn lên 300 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật khi này là ông Đặng Văn Biên (SN 1982) kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Theo giới thiệu, công ty có 6 trường thương hiệu Nobel school trong đó 1 trường mầm non và 1 trường tiểu học nằm tại TP.Thanh Hóa và 4 trường mầm non tại các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Như Thanh, Hoằng Hóa.

Công ty đang sở hữu 2 công ty may mặc xuất khẩu: tại TP.Thanh Hóa và Hoằng Hóa và 1 trung tâm tổ chức sự kiện sắp tới sẽ đi vào hoạt động.

Tại tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây, Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh nổi lên với nhiều dự án đình đám bị phanh phui hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện.

Điển hình là sai phạm tại Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace, hay còn gọi là "Cung điện trắng". Vào tháng 5/2022, công ty phải tiến hành tháo dỡ là khu nhà 1 tầng, rộng 140 m2, được chủ đầu tư tự ý xây dựng trái phép trong khuôn viên dự án để làm quán cà phê nhiều năm qua.

Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace do Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh đầu tư trên diện tích 7.900 m2, ở ngã tư đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP (P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa). Dự án đã được xây dựng với công trình bề thế là tòa nhà khách sạn - thương mại đang hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã xây dựng nhiều hạng mục ngoài giấy phép xây dựng, lấn chiếm khoảng cách giữa công trình với đại lộ Võ Nguyên Giáp chỉ có khoảng cách 19 m, trong khi quy định tối thiểu phải cách 25,4 m.

Không chỉ vi phạm chỉ giới xây dựng, "Cung điện trắng" còn có tầng cao, diện tích xây dựng không phù hợp với tổng mặt bằng quy hoạch. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, dự án tổ hợp khách sạn, thương mại tự lập Plaza của Tổng Công ty CPĐT Hà Thanh được giao đất không thông qua đấu giá.

"Cung điện trắng" - công trình bề thế nhưng mắc nhiều vi phạm trong xây dựng ở TP.Thanh Hóa. Ảnh Báo Lao Động

Dự án tổ hợp khách sạn, thương mại tự lập Plaza được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho CTCP Sản xuất và thương mại Tự Lập vào ngày 17/1/2014. Theo đó, dự án được xây dựng trên diện tích hơn 7.900m2, với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng; quy mô khoảng 16 tầng, công suất khoảng 40 phòng ngủ VIP, 200 phòng ngủ thường và các dịch vụ khác như văn phòng cho thuê, phòng họp, phòng karaoke, massage cùng nhiều dịch vụ khác.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, CTCP Sản xuất và thương mại Tự Lập không thực hiện dự án, đến năm 2019, dự án được giao cho Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh. Đáng nói, chủ đầu tư đã không xây dựng theo quy hoạch được duyệt mà xây dựng Trung tâm hội nghị White Palace có quy mô 3 tầng nổi, 1 tầng hầm với tổng diện tích hơn 7.900 m2.

Được biết, để xảy ra sai phạm này, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa đã ký quyết định xử lý trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân liên quan.

Trước đó, năm 2017 dù chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng, nhưng Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh vẫn tự ý xây dựng các hạng mục công trình tại Khu công nghiệp Dân Lực - Dân Quyền - Dân Lý, huyện Triệu Sơn, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai, Luật Xây dựng.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực giáo dục, khi Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh xây dựng trường mầm non tư thục NOBEL của có địa chỉ tại thị trấn Quán Lào (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cũng bị các cơ quan báo chí phanh phui hàng loạt sai phạm, sau đó bị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xử lý. Cụ thể, ngày 9/4/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 1231 quyết định cho Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh – CTCP (Công ty Hà Thanh) thuê 5.552,5m2 để sử dụng vào mục đích xây trường mầm non tư thục tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Thời gian thuê đất là 50 năm. Thế nhưng cuối năm 2017, Tổng Công ty Hà Thanh đã tiến hành khởi công xây dựng trường mầm non tư thục NOBEL, trong khi đó, đơn vị này chưa hề được đồng ý cho thuê đất, giao đất cũng như được cấp phép xây dựng.