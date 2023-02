Cây tình yêu hình trái tim đang được nhiều khách quan tâm dịp Valentine (lễ Tình nhân) tại TP.HCM năm nay. Khảo sát của Dân Việt cho thấy, tùy từng cửa hàng hoa và các loại hoa được cắm, giá mỗi cây tình yêu này dao động từ 2 triệu đồng trở lên.



Mẫu cây tình yêu được thiết kế với vẻ ngoài độc lạ, lại có thêm hình trái tim được kết từ các loại hoa tươi. Nhiều người muốn dành tặng người thương những bó hoa độc đáo dịp Valentine đã chọn mẫu hoa trái tim này.

Quà Valentine: Lọ hoa tình yêu, cây trái tim, mẫu hoa lạ mắt, gây sốt 14/2 năm nay. Ảnh: Florid

Chị Hà Thu Mai - chủ cửa hàng hoa Florid (quận 1) xác nhận hoa trái tim là mẫu “hot trend” nhất của cửa hàng dịp Valentine năm nay, bên cạnh những bó hoa hồng đỏ truyền thống.

Các mẫu hoa này sử dụng kỹ thuật cắm hoa trái tim lên cành salix (cành liễu). Phần trái tim bên trên là sự kết hợp của hồng Ohara, nhím biển, cát tường Nhật và một số hoa khác. Giá mỗi mẫu hoa trái tim, gồm cả bình gốm, khoảng 2,5 triệu đồng. Cửa hàng có thể biến tấu những loại khác theo sở thích của khách.

“Hoa trái tim đang chiếm lượng lớn đơn khách đặt dịp Valentine năm nay. Nó sẽ giữ nguyên độ tươi và sức sống trong 6-7 ngày đối với hoa nhập và từ 3-4 ngày đối với hoa hồng Đà Lạt”, chị Mai nói.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện Dalat Hasfarm cũng cho biết mẫu cây trái tim dịp Valentine năm nay rất được nhiều khách hàng quan tâm. Phần trái tim là sự kết hợp của hoa hồng, lan, mao lương, tulip, cúc mẫu đơn và có nhiều lựa chọn, nhiều kiểu dáng khác nhau.

Do tính cầu kỳ trong kỹ thuật thực hiện và đơn hàng thường tăng cao vào Valentine, nên các cửa hàng đều khuyến khích khách đặt sớm và nhận theo yêu cầu vào đúng ngày 14/2.

Nhân viên cửa hàng Dalat Hasfarm ở quận Bình Thạnh gói hoa cho khách dịp lễ Valentine. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện Dalat Hasfarm cũng cho biết thêm dịp Valentine năm nay, dòng hoa hồng cao cấp rất được khách hàng ưa chuộng. Do dòng hồng này có màu sắc đa dạng, dễ ứng dụng, cánh hoa to, đều và độ bền cao so với hoa hồng thông thường. Giá mỗi cành hồng cao cấp, tùy màu, dao động từ 60.000 đồng, trong khi hoa hồng trong nước 13.000 - 15.000 đồng/cành, ngoài ra còn có hồng chậu, tulip chậu.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng số lượng lớn các loại hoa phong phú từ hàng trăm giống hoa cành, hoa chậu, hoa bó thiết kế để phục vụ đa dạng nhu cầu cho ngày lễ Valentine với mức giá từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng”, phía Dalat Hasfarm thông tin.

Thị trường hoa dịp lễ Valentine năm nay đang khá sôi động. Tại kênh truyền thống, hoa tươi về các chợ sỉ Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ hoa Đầm Sen (quận 11) đang nhiều hơn, sức mua cũng tặng vọt. Giá hoa được các đơn vị cho biết đang tăng 20-30% so với ngày thường.

Các cửa hàng hoa nhập khẩu cũng chuẩn bị sớm với lượng hoa về cửa hàng gấp 3-4 lần ngày thường. Đơn hàng online bắt đầu nhộn nhịp từ cuối tuần, dự báo trong hôm nay sẽ tăng vọt để đúng 14/2 sẽ giao đơn cho khách.