Quần đảo Cook, Xishuangbanna, Shikoku lọt Top những điểm đến hàng đầu 2022

Du lịch đến Quần đảo Cook là chuyến phiêu lưu thư giãn, lãng mạn… (Video: Cook Islands Tourism)

Quần đảo Cook - "Huy chương Vàng" Top 10 Quốc gia nên đến nhất năm 2022

Trong cuốn sách "Best In Travel 2022" (Du lịch tốt nhất năm 2022) do nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch uy tín Lonely Planet ấn hành, Quần đảo Cook (Cook Islands) dẫn đầu hạng mục Top 10 Quốc gia, khách du lịch được tư vấn "nên mạo hiểm" khám phá năm 2022.

Lonely Planet cho biết họ "trao Huy chương Vàng" cho Quần đảo Cook (Cook Islands) nhờ các chiến lược sáng tạo thúc đẩy những sáng kiến môi trường ở Nam Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh: "Cảnh quan đa dạng được bao quanh bởi đại dương lớn nhất thế giới, hứa hẹn những cuộc phiêu lưu tích cực và sự tương tác văn hóa, ẩm thực" độc lạ.

Quần đảo Cook (Cook Islands) là một quốc gia ở Nam Thái Bình Dương, thuộc châu Đại Dương, bao gồm 15 hòn đảo và 2 rạn san hô, với dân số chỉ gần 17.600 người. (Ảnh: Shutterstock)

Quần đảo Cook (Cook Islands) nổi tiếng với những cảnh quan đầm phá xanh biếc ngoạn mục, phong cảnh núi non hiểm trở, những nhà thờ bằng đá sa thạch nổi bật trên tán lá cọ xanh tươi, các khu chợ văn hóa Punanga Nui sống động - nơi thu hút rất đông cư dân địa phương và khách du lịch vào thứ Bảy hàng tuần…

Quần đảo Cook (Cook Islands) đã nuôi cấy ngọc trai đen từ thập niên 1970 và trở thành nhà sản xuất ngọc trai đen lớn thứ hai toàn cầu, sau Tahiti. Nhưng du lịch mới là ngành công nghiệp chính của đất nước, là yếu tố hàng đầu của nền kinh tế.

Hòn đảo lớn nhất của Quần đảo Cook (Cook Islands) là Rarotonga - nơi tọa lạc Thủ đô Avarua, với chu vi 32km và chỉ có hơn 20.000 cư dân. Nhưng nó thu hút khách du lịch từ khắp thế giới đổ tới tìm kiếm nơi nghỉ ngơi lãng mạn, thư giãn hoặc trải nghiệm các tour phiêu lưu mạo hiểm thú vị.

Trong tháng 6/2022 Quần đảo Cook đã đón 13.939 khách du lịch - ít hơn một chút so với 15.928 khách đến cùng kỳ năm 2019. (Ảnh: cookislands.travel)

Rarotonga - nơi tọa lạc Thủ đô Avarua, thu hút khách du lịch từ khắp thế giới đổ tới tìm kiếm nơi nghỉ ngơi lãng mạn…(Ảnh: cookislands.travel)

Aitutaki - hòn đảo thu hút khách du lịch đông thứ hai, nổi tiếng với những bãi biển đẹp như tranh vẽ. Về cơ bản đó là một đầm phá lớn với vùng nước được ca ngợi là đẹp nhất thế giới, là nơi sinh sống của nhiều loại san hô, cá và rùa rực rỡ sắc màu, hấp dẫn khách du lịch tới trải nghiệm và khám phá.

Khảo sát khách du lịch quốc tế mới nhất được cơ quan Du lịch Cook Islands công bố ngày 26/8/2022 cho thấy ngành du lịch nước này đang trên đà phục hồi khá tốt, với số lượng khách đến tăng dần.

Xishuangbanna "Vương quốc thực vật", Shikoku với tuyến hành hương nổi tiếng

Về hạng mục Những khu vực hàng đầu thế giới khách du lịch nên ghé thăm năm 2022, các chuyên gia của Lonely Planet "trao Huy chương Đồng" - vị trí thứ 3 cho Xishuangbanna của Trung Quốc. Trong khi đảo Shikoku của Nhật Bản được xếp thứ 6 trong Top 10.

Xishuangbanna là châu tự trị dân tộc Thái (Dai) ở cực nam tỉnh Vân Nam, là 1 trong 2 trung tâm du lịch lớn (cùng với Thủ phủ Côn Minh) của Vân Nam, Trung Quốc.

Xishuangbanna "đoạt Huy chương Đồng" hạng mục Những khu vực hàng đầu thế giới, theo Lonely Planet. (Ảnh: Shutterstock)

Danh thắng Wangtianshu là "lõi" của rừng mưa nhiệt đới Xishuangbanna, là nơi tốt nhất ở Trung Quốc để trải nghiệm rừng mưa từ nước. (Ảnh: chinadiscovery)

Xishuangbanna được mệnh danh là "Vương quốc thực vật" với những khu rừng mưa nhiệt đới điển hình, cùng rất nhiều điểm tham quan thú vị như: Vườn Thực vật nhiệt đới; Công viên Dân tộc Thái (Dai) với 4 ngôi làng tự nhiên được bảo tồn rất tốt; những ngôi chùa Phật giáo; Quảng trường Té nước là địa điểm chính tổ chức Lễ hội Té nước giữa tháng Tư hàng năm…

Một phần tuyến đường hành hương dẫn tới đảo Shodoshima, tỉnh Kagawa. (Ảnh: Shutterstock)

Shikoku là điểm đến tâm linh, được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp. (Ảnh: Shutterstock)

Shikoku là đảo nhỏ nhất trong 4 đảo chính của Nhật Bản, là điểm đến tâm linh với tuyến đường hành hương nổi tiếng nhất đất nước - qua 88 ngôi đền thiêng nằm dọc theo 4 tỉnh Tokushima, Kochi, Ehime và Kagawa.

Shikoku được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp, với những hẻm núi và thác nước ngoạn mục, những con đường mòn đi bộ xuyên núi uốn lượn. Thêm vào đó là các trải nghiệm văn hóa phong phú và cảnh quan suối nước nóng huyền diệu …