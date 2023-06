Quận đông dân nhất Hà Nội năm 2023 là quận nào?

Quận đông dân nhất Hà Nội năm 2023

TP Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp quận, huyện trong đó có 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã.

30 đơn vị hành chính tại Hà Nội gồm 12 quận là: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ.

17 huyện là: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa. Cùng 1 thị xã là Sơn Tây.

Trong Lễ phát động tháng hành động quốc gia về dân số có chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững” được Sở Y tế Hà Nội tổ chức vào ngày 26/12/2022 các thông tin được liên quan đến dân số của thành phố Hà Nội được đưa ra.

Tính đến tháng 12/2022, dân số Hà Nội trung bình ước tính khoảng 8,4 triệu người.

Hiện nay, mật độ dân số của thành phố Hà Nội khoảng 2.398 người/km2, cao hơn 8 lần so với mật độ dân số chung của cả nước.

Theo thông tin cổng bố tại Cổng TTĐT quận Hoàng Mai (Hà Nội), năm 2022, quận này có diện tích 4.104,1ha, với dân số trên toàn quận là khoảng 532.450 người.

Như vậy, Hoàng Mai đang là quận đông dân nhất Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại.



Quá trình hình thành và phát triển của quận đông dân nhất Hà Nội năm 2023

Quận Hoàng Mai nằm ở phía Đông Nam nội thành Hà Nội được thành lập và đi vào hoạt động từ 1/1/2004 theo Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai.

Quận Hoàng Mai phía Bắc giáp quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, phía Tây và Nam giáp huyện Thanh Trì, phía Đông giáp sông Hồng, quận Long Biên.

Theo Cổng TTĐT quận Hoàng Mai (Hà Nội) dân số trên toàn quận là khoảng 532.450 người. Theo đó, đây là quận đông dân nhất Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại.

Trải rộng từ Đông sang Tây, quận được chia làm 3 phần tương đối đều nhau bởi đường Giải Phóng, Tam Trinh.

Đơn vị hành chính gồm 14 phường trên cơ sở hợp nhất 9 xã thuộc huyện Thanh Trì và 5 phường của quận Hai Bà Trưng: Hoàng Liệt, Yên Sở, Vĩnh Hưng, Định Công, Đại Kim, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Lĩnh Nam, Trần Phú, Mai Động, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Hoàng Văn Thụ.

Theo Cổng TTGT TP Hà Nội, quận Hoàng Mai có đường giao thông thuỷ chính nối Thủ đô với phương Nam rộng lớn của đất nước, có các đường giao thông quan trọng đi qua: Quốc lộ 1A, 1B, đường vành đai 3, cầu Thanh Trì, đường vành đai 2,5 và đường thuỷ Sông Hồng nối mạch giao thông giữa Hoàng Mai với các tỉnh phía Bắc, phía Tây và phía Nam.

Do đó quận Hoàng Mai là một trong những quận có vị trí quan trọng về chính trị, quân sự và kinh tế của Thành phố Hà Nội.

Quận Hoàng Mai có nhiều làng nghề đã và đang góp phần tạo nên một ẩm thực rất riêng của Thủ đô như làng nghề bánh cuốn Thanh Trì (phường Thanh Trì), rượu Hoàng Mai, làng bún Tứ Kỳ, bún ốc Pháp Vân, đậu phụ Mơ...

Ngoài ra, nhiều phường của Hoàng Mai còn nổi tiếng với các nghề trồng hoa, rau sạch, “làng cá Yên Sở.

Thu ngân sách của quận đông dân nhất Hà Nội

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận Hoàng Mai (theo giá so sánh) ước thực hiện đạt trên 50.000 tỷ đồng, tăng 9,54% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng: Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 55,5%; công nghiệp, xây dựng chiếm 44,4%; nông nghiệp chiếm 0,16%.

Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận là 18.320 doanh nghiệp, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm có 3.268 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2021; 265 doanh nghiệp hoàn thành giải thể. Tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn có 19.017 hộ, tăng 11,1% so với cùng kỳ, trong đó có 1.877 hộ kinh doanh thực hiện đăng ký mới và 309 hộ kinh doanh thông báo chấm dứt hoạt động.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 phấn đấu hoàn thành 100% dự toán (4.435,98 tỷ đồng). Trong đó nhiều khoản thu bền vững, quan trọng của quận đều hoàn thành vượt dự toán: Thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 1.556 tỷ đồng, đạt 108% dự toán; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 538 tỷ đồng, bằng 105% dự toán; Lệ phí trước bạ ước đạt 575 tỷ đồng, bằng 127% dự toán; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 60,5 tỷ đồng, bằng 130% dự toán; Thu khác ngân sách bằng 140% dự toán; Khoản thu tiền sử dụng đất đạt thấp (8,4% dự toán).