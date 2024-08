Quan hệ tình dục trong tam cá nguyệt đầu tiên 5 dấu hiệu mẹ bầu nên dừng “yêu” trong tam cá nguyệt đầu tiên

Quan hệ tình dục khi mang thai là hoàn toàn an toàn trừ khi bác sĩ chuyên khoa khuyên bạn không nên làm. Nếu bạn có sẵn bệnh lý, quan hệ tình dục sẽ dẫn tới các cơn co thắt, có thể dẫn đến sinh non hoặc các biến chứng khác.

Quan hệ tình dục trong tam cá nguyệt đầu tiên Theo Healthline, dưới đây là 5 bệnh lý hạn chế mẹ bầu quan hệ tình dục trong tam cá nguyệt đầu tiên (12 tuần đầu tiên của thai kỳ). Quan hệ tình dục khi mang thai là an toàn. Nhưng nếu bạn có sẵn bệnh lý, quan hệ tình dục sẽ dẫn tới các cơn co thắt, có thể dẫn đến sinh non hoặc các biến chứng khác. Ảnh: Unsplash 1. Mẹ bầu có tiền sử sảy thai Trường Đại học Sản phụ khoa Mỹ định nghĩa sẩy thai nhiều lần là đã sảy thai từ hai lần trở lên. Khoảng 1% phụ nữ sẽ bị sẩy thai nhiều lần và trong nhiều trường hợp không rõ nguyên nhân. Quan hệ tình dục không gây sảy thai, thế nhưng với những mẹ bầu có tiền sử sảy thai, hãy thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa chống co thắt tử cung ở những mẹ bầu có nguy cơ cao. 2. Mang đa thai Nếu bạn đang mang thai nhiều hơn một em bé, bác sĩ khuyên nghỉ ngơi vùng chậu giúp bạn sinh đủ tháng. Vì thế, không nên đưa bất cứ thứ gì vào âm đạo bao gồm cả việc kiêng quan hệ tình dục cũng như tránh hầu hết các cuộc khám âm đạo. Khi tránh quan hệ tình dục, vẫn có nhiều cách để bạn và đối tác thân mật. 3. Cổ tử cung yếu Cổ tử cung yếu có nghĩa là cổ tử cung đã mở quá sớm trong thai kỳ. Khi cổ tử cung bị mỏng và mềm trước khi chuyển dạ, bạn có thể sinh non, hoặc có nguy cơ bị sảy thai. 4. Có dấu hiệu chuyển dạ sinh non Chuyển dạ sinh non là khi chuyển dạ bắt đầu từ tuần thứ 20 đến tuần thứ 37 của thai kỳ. Điều này khó có thể xảy ra trong 12 tuần đầu của thai kỳ, nhưng nếu bạn có dấu hiệu chuyển dạ trước tuần 37, như các cơn co thắt, đau lưng và tiết dịch âm đạo, bác sĩ khuyên bạn tránh các hoạt động có thể thúc đẩy quá trình chuyển dạ. 5. Nhau thai tiền đạo Nhau thai thường hình thành ở phía trên hoặc bên cạnh tử cung, nhưng khi nó hình thành bên dưới, đặt trực tiếp lên cổ tử cung, điều này sẽ tạo ra tình trạng gọi là nhau thai tiền đạo. Nếu mẹ bầu bị nhau thai tiền đạo, họ có thể bị chảy máu trong suốt thai kỳ, hoặc bị chảy máu quá nhiều trong khi sinh, dẫn đến xuất huyết. 10 cách tăng cường sức khỏe tinh thần trong thời kỳ mang thai

