Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm kỷ niệm 10 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 30/3, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận (1/4/2014 - 1/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.



Các lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HNM

Kinh tế quận tăng trưởng cao và bền vững

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Mai Trọng Thái đã ôn lại lịch sử của vùng đất Từ Liêm xưa và khẳng định, Từ Liêm là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, phong cảnh tươi đẹp, giàu truyền thống yêu nước, anh hùng; người dân tài hoa, sáng tạo, yêu lao động và có truyền thống hiếu học như danh tiếng đã truyền tụng "Mỗ, La, Canh, Cót tứ danh hương"; địa bàn có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển.

Thực hiện Nghị quyết số 132 ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm; sau khi kiện toàn hệ thống chính trị, quận Nam Từ Liêm với 10 phường trực thuộc đã chính thức hoạt động từ ngày 1/4/2014, mở ra một trang mới trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân quận.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) Mai Trọng Thái trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HNM

Kế thừa và phát huy truyền thống Từ Liêm anh hùng, được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, bứt phá phát triển nhanh và bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế quận tăng trưởng cao và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quy mô giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế đến năm 2023 tăng gấp 3,2 lần so với năm đầu thành lập. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2014-2023 đạt hơn 71.000 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 20%, quy mô thu ngân sách tăng 3,5 lần so với năm đầu thành lập...

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ thành công các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn. An sinh xã hội được quan tâm, đến cuối năm 2019, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả luôn được Đảng bộ quận xác định là nhiệm vụ then chốt, được tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều đổi mới, đạt kết quả toàn diện...

Với những thành tích toàn diện trên các lĩnh vực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HNM

5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Thay mặt lãnh đạo TP.Hà Nội phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm đã đạt được trong 10 năm qua.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội nêu rõ, bước vào thời kỳ phát triển mới, quận Nam Từ Liêm đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, như: Sức ép về tốc độ đô thị hóa cao, dân số cơ học tiếp tục gia tăng; hạ tầng xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển...

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng quận Nam Từ Liêm. Ảnh: HNM

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị quận Nam Từ Liêm thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc phát huy và khai thác hiệu quả lợi thế so sánh, khơi thông các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường thuận lợi, an toàn, hấp dẫn để thu hút đầu tư, quận cần tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, coi giải phóng mặt bằng là khâu đột phá.

Bên cạnh đó, quận cần nghiên cứu phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh trên cơ sở liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công nghệ thông tin; cần tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách; có biện pháp thiết thực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tặng quận Nam Từ Liêm. Ảnh: HNM

Bên cạnh đó, cần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, nâng cao vị thế của địa phương; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - văn hóa - thể thao cấp khu vực, quốc tế, quốc gia, thành phố diễn ra trên địa bàn.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, để xây dựng quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP.Hà Nội, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Quang Hiếu khẳng định, những kết quả mà quận đạt được 10 năm qua là rất đáng trân trọng, song chặng đường phía trước rất cần có sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố để giúp quận hiện thực hóa khát vọng phát triển khu vực phía Tây Hà Nội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.