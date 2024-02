Quân nhân Ukraine đau đớn thừa nhận lực lượng ngày càng suy kiệt, lo sợ mặt trận tan rã

Nhiều quân nhân Ukraine tiết lộ với The Washington Post rằng, quân đội ngày càng suy kiệt vì thiếu nhân sự trầm trọng, lo sợ mặt trận sẽ tan rã. Ảnh IT

Việc thiếu nhân sự phù hợp đang ảnh hưởng đến tinh thần của các binh sĩ hiện có, khiến các đơn vị cảm thấy vô cùng kiệt sức do liên tục không được rời tiền tuyến nghỉ ngơi. The Washington Post đưa tin rằng vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn do tình trạng thiếu đạn dược cũng trầm trọng không kém.

Phó chỉ huy của một tiểu đoàn, người có bí danh là Nikita thừa nhận với báo Mỹ rằng: “Chúng tôi đang phải đối mặt với vấn đề thực sự về nhân sự và nó không chỉ xảy ra ở đơn vị của tôi . Tôi đã nói chuyện với các đồng nghiệp ở các đơn vị và bộ binh khác, và vấn đề này gần như phổ biến".

Sergey, một trung đội trưởng 41 tuổi ở Avdeevka, đồng tình với cảm nhận của Nikita và cho biết, phần lớn binh lính trong trung đội ông đều ở độ tuổi 40 và ngày càng cảm thấy căng thẳng. “Sự kiệt sức của họ hiện rõ, cả về thể chất lẫn tinh thần", ông tiết lộ.

Tờ Post đã phỏng vấn gần chục sĩ quan, binh sĩ Ukraine, tất cả đều chọn giấu tên vì sợ bị ảnh hưởng vì tiết lộ tình trạng ngày càng xấu đi của quân đội nước họ.

Tình trạng thiếu nhân lực đang diễn ra trong quân đội Ukraine phản ánh chân thực tuyên bố của cả quan chức Ukraine và Nga xung quanh con số thương vong nghiêm trọng mà lực lượng Ukraine gặp phải vào năm 2023.

Trung tá Vitaly Berezhnoy, một sĩ quan nghĩa vụ nổi tiếng ở vùng Poltava của Ukraine ngày 15/9 từng tiết lộ: “Trong số 100 người đã gia nhập đội (Ukraine) vào mùa thu năm ngoái, chỉ còn lại 10 đến 20 người. Những người còn lại đều đã chết, bị thương hoặc bị tàn tật”. Tiết lộ của ông Berezhnoy cho thấy tỷ lệ thương vong đáng báo động là 80-90% trong các lữ đoàn lính nghĩa vụ.

Tiết lộ với The Washington Post mới đây, một chỉ huy giấu tên cấp tiểu đoàn thuộc một lữ đoàn cơ giới báo cáo rằng đơn vị của anh đã bị giảm mạnh 80% xuống còn dưới 40 lính bộ binh so với 200 người ban đầu. Tương tự, một chỉ huy tiểu đoàn được gọi là Alexander báo cáo rằng các đại đội bộ binh của ông đang hoạt động với công suất khoảng 35%. Chỉ huy của một lữ đoàn xung kích cho rằng, tình trạng này không phải là bất thường mà đã trở thành “thông thường” đối với các nhóm chiến đấu tích cực.

Truyền thông phương Tây bao gồm The Wall Street Journal trước đó đã nêu bật một thực tế đáng lo ngại rằng, quân đội Ukraine đang triển khai lính nghĩa vụ vào các tình huống chiến đấu có tính rủi ro cao hoặc trong một số trường hợp, lính nghĩa vụ thậm chí không được huấn luyện gì, dẫn đến thương vong tăng vọt.

Tiểu đoàn trưởng Alexander gần đây đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng của quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Anh cảm thấy đau lòng khi trong nửa năm qua, tiểu đoàn của anh chỉ nhận được 5 người thay thế. Hơn nữa, những người thay thế này được huấn luyện không đầy đủ đến mức gây nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ.

Tình trạng đáng lo ngại này đã dẫn đến việc những người lính trong các đơn vị không thể luân chuyển, khiến tinh thần họ sa sút và khiến sức khỏe của họ gặp nguy hiểm do phải tiếp xúc kéo dài với điều kiện khắc nghiệt ở chiến trường.

“Chúng tôi không có lựa chọn thay thế nào, vì vậy những người lính vẫn phải ở vị trí của mình, dù tinh thần sa sút, đổ bệnh hoặc bị tê cóng. Hàng ngũ của chúng tôi đang cạn kiệt… Tiền tuyến đang bị chia cắt. Mặt trận đang tan rã”, một chỉ huy Ukraine đau đớn thừa nhận.

Vị chỉ huy bình luận, tình trạng trên cho thấy “không ai muốn vào quân đội” và số lượng tình nguyện viên “gần như đã biến mất”.

“Chúng ta đang đi về đâu? Tôi không chắc chắn. Không có dấu hiệu tích cực. Hoàn toàn không có… Nó sẽ dẫn đến cái chết trên diện rộng, dẫn đến một thất bại thảm hại", người chỉ huy tuyệt vọng nói.