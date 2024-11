Quán quân "Ngôi sao tài năng" gây ấn tượng trong bộ ảnh tại Nhật Bản

Mẫu teen Trọng Phương trong thiết kế áo dài. Ảnh: Team Kiếng Cận

Được biết, đầu năm 2024, Trọng Phương cũng đã tham gia The New Generation Of Models mùa đầu tiên với những sản phẩm thời trang gây ấn tượng với khán giả. Cậu bé 13 tuổi còn được lựa chọn để làm biểu tượng của show diễn.

Sau màn trình diễn vedette thành công trong Tokyo Couture Fashion Week 2024, Trọng Phương tiếp tục thực hiện bộ ảnh tại công viên lá vàng đặc trưng của mùa thu tại Nhật Bản.

Và sau Tokyo Couture Fashion Week, Trọng Phương tiếp tục thực hiện bộ ảnh thời trang với bộ sưu tập của nhà thiết kế Tommy Tường Lê.

Trọng Phương khoác lên mình thiết kế áo dài, phần vai áo có thêm tà áo điểm họa tiết cánh quạt tạo nên độ mềm mại của tổng thể trang phục. Ở giữa, nhà thiết kế Tommy Tường Lê khéo léo kết hợp họa tiết mặt trời màu đỏ cùng chim hạc trên nền màu xanh dương đậm đặc trưng của Nhật Bản. Đây là thiết kế mang ý nghĩa kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trọng Phương cũng đã thể hiện rất tốt thần thái và phong cách trong bộ sưu tập này, mang lại những hình ảnh rất thời trang giữa không gian lá vàng của mùa thu tại Nhật Bản.

Trọng Phương chia sẻ kế hoạch năm 2025: "Con sẽ cố gắng duy trì những thành tích của sàn diễn thời trang, chú tâm tập luyện cho kỹ năng ca hát và trau dồi thêm kỹ năng MC cho những chương trình đấu giá thiện nguyện. Đặc biệt, trong năm 2025, con muốn được trải nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp để tham gia vào những dự án điện ảnh chất lượng tại Việt Nam".