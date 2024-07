40 mẫu nhí sải bước ấn tượng khiến khán giả hò hét, đứng ngồi không yên

Với thời lượng gần 2 tiếng đồng hồ, Be your best Fashion Show Chapter 2 đã mang đến một chương trình trình diễn thời trang chuẩn quốc tế. 40 người mẫu chuyên nghiệp, 40 người mẫu nhí đã có những màn trình diễn hết sức ấn tượng và chuyên nghiệp.

Maika Thanh Thảo – Á quân Face of Việt Nam 2023 trình diễn trong chương trình. Ảnh: VT

Sự xuất hiện của nhiều tên tuổi trong làng người mẫu như: Nguyễn Lê Vi - Quán quân người mẫu nhí tại Asia Model Festival 2023, Lương Thị Hoa Đan - Á hậu 1 Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2023; Phan Oanh - Người đẹp biển Hoa hậu Việt Nam 2022; Á quân 1 Face Of Vietnam 2023; Trần Bảo Ngọc - Á quân Face Of Vietnam – Asia 2023; Maika Thanh Thảo – Á quân Face of Việt Nam 2023… đã tạo sức hút đặc biệt cho chương trình.

Be your best Fashion Show Chapter 2 mở màn với bộ sưu tập Unlimited của Founder Thanh Huyền Nguyễn, cũng là nhà sản xuất chuỗi chương trình thời trang Be Your Best Fashion Show. Với 38 mẫu thiết kế mang phong cách phi giới tính, bộ sưu tập Unlimited đã mang đến lời khẳng định cho sự đa dạng, phá cách và tự do thể hiện bản thân, truyền cảm hứng cho những ai dám khác biệt và theo đuổi cá tính riêng.

4 người mẫu chuyển giới Nguyễn Vũ Hà Anh, Nguyễn Cao Minh Anh, Tuệ Nhi và Khải Triệu trình diễn bộ sưu tập Unlimited của Founder Thanh Huyền Nguyễn. Ảnh: VT

"Đặt tên cho bộ sưu tập của mình là Unlimited, chúng tôi mong muốn xóa bỏ những khoảng cách, giới hạn về giới tính, thân phận… để ai cũng bình đẳng như ai. Cho dù bạn là nam, nữ, lesbian, gay, bisexual, transgender… thì các bạn đều được tự do tỏa sáng và sống đúng với chính mình. Trong phần trình diễn bộ sưu tập của chúng tôi, có nhiều bạn mẫu là người chuyển giới, gay, mẹ con…

Chủ đề của chương trình là Stella (những ngôi sao) vì thế chúng tôi đã chọn 3 màu sắc chủ đạo của bộ sưu tập là đen, bạc và đồng. Với 3 màu sắc này, chúng tôi muốn các bạn người mẫu xuất hiện trên sân khấu lấp lánh như những ngôi sao, đẹp theo cách riêng của các bạn. Ngoài ra, chúng tôi dự tính sẽ mang bộ sưu tập này sang sàn trình diễn thời trang quốc tế nên những màu sắc này rất phù hợp với xu hướng của thới trang thế giới Thu – Đông năm nay", NTK Thanh Huyền Nguyễn cho biết.

Người mẫu nhí gây ấn tượng trên sàn diễn Be your best Fashion Show Chapter 2

Bảo An - Á quân 1 Face of Việt Nam 2023, cũng là con gái của nhà thiết kế Ngô Tuyết Mai. Ảnh: VT

Các mẫu nhí tự tin sải bước trên sàn diễn Be your best Fashion Show Chapter 2. Ảnh: VT

Born a Star của NTK Ngô Tuyết Mai là bộ sưu tập duy nhất trong cả chương trình dành riêng cho các người mẫu nhí. 30 mẫu thiết kế được trình diễn trong chương trình đều độc đáo, ấn tượng và mới mẻ theo cách riêng, rất đồng nhất với thông điệp mỗi người mẫu nhí trên sàn diễn đều là một vì sao sáng.

"Nguồn cảm hứng để tôi bắt tay thiết kế bộ sưu tập thời trang Born a Star là con gái tôi – Quách Bảo An (10 tuổi). Cháu vốn là một cô bé rất nhút nhát, tự ti và sợ đám đông nhưng cháu đã nỗ lực vượt ra lên chính mình để trở thành Á quân 1 Face Of Vietnam – Asia 2023. Tôi từng có ý định bỏ nghề thiết kế thời trang nhưng nhìn vào ý chí và nghị lực của con gái, tôi đã vực lại tinh thần và tiếp tục phát triển thương hiệu thời trang của mình. Chính con gái là người đã truyền cảm hứng và động lực cho tôi.

Các người mẫu chào kết trong bộ sưu tập Born a Star của NTK Ngô Tuyết Mai. Clip: Mộc Cầm

Bộ sưu tập của tôi sử dụng chất liệu chủ đạo là da, kết hợp giữa da bóng và da lì. Thông qua bộ sưu tập, tôi muốn nói với mọi người rằng: "Mọi đứa trẻ đều có thể trở thành một ngôi sao". Tôi muốn các con thắp lên những đam mê, khát vọng và mạnh dạn theo đuổi đến cùng đam mê của mình, để tỏa sáng theo cách riêng của mình", NTK Ngô Tuyết Mai tâm sự.

Các người mẫu trình diễn bộ sưu tập thời trang "Về nguồn". Ảnh: VT

Trong chương trình, NTK Thu Linh Silk cũng gây ấn tượng với bộ sưu tập Về nguồn. Bộ sưu tập giới thiệu khoảng 35 mẫu thiết kế với thông điệp nâng tầm giá trị truyền thống thông qua các bộ áo dài, trang phục đi lễ chùa với chất liệu lụa cao cấp, thiết kế tinh tế và trang nhã.

Bộ sưu tập Honeymoon là sự kết hợp giữa nhà thiết kế tài năng Valentines Vân Nguyễn và Dian Carina. Với cảm hứng lãng mạn, ngọt ngào… 25 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập lần này tôn vinh vẻ đẹp tự tin cá tính nhưng vẫn có nét dịu dàng của một người phụ nữ hiện đại.

Một trong những điều đặc biệt của chương trình đó màn trình diễn bộ sưu tập dạ hội truyền thống của 7 nhà thiết kế trẻ là sinh viên năm 3 của ngành Thiết kế Thời trang, Khoa Mỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc trường Đại học Hòa Bình. Với khoảng 23 mẫu thiết kế, các nhà thiết kế trẻ đã đưa người xem đến với "vũ trụ sáng tạo mới", kế thừa và phát huy các giá trị tinh hoa văn hóa truyền thống thông qua các chất liệu như: lụa, gấm, tơ, van…

Bộ sưu tập của các sinh viên Khoa Mỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: VT

"Chúng tôi mang đến chương trình thông điệp về sự tôn vinh các giá trị văn hóa của dân tộc và kế thừa những nét tinh hoa của cha ông. Bộ sưu tập của chúng tôi lấy ý tưởng từ nón bài thơ, tranh sơn mài, tranh dân gian Đông Hồ, họa tiết của người dân tộc H'Mông… Màu sắc chủ đạo là những màu tươi trẻ, sặc sỡ… để thể hiện sự kế thừa và tiếp nối", đại diện nhóm các nhà thiết kế sinh viên chia sẻ.

Be your best Fashion Show Chapter 2 được tổ chức với mục đích tạo ra một sàn diễn đẳng cấp cho các nhà thiết kế tài năng, những người mẫu trẻ đang độ sung sức và các người mẫu nhí đam mê thời trang có cơ hội tỏa sáng. Đây đồng thời cũng là cơ hội để nhiều gương mặt mới của làng người mẫu trình làng.

Người mẫu Việt Tùng và Founder Thanh Huyền Nguyễn là nhà sản xuất của chương trình. Ảnh: VT

"Là một người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực người mẫu, tôi nhận thấy Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung luôn thiếu các chương trình thời trang đẳng cấp mang tính thường niên. Vì lẽ đó, các nhà thiết kế không có nhiều cơ hội mang đến cho công chúng những bộ sưu tập độc đáo nhất của mình. Những người mẫu trẻ và người mẫu nhí cũng không có nhiều cơ hội để tỏa sáng trên sàn diễn, từ đó thắp lên khát vọng của mình.

Thấu hiểu điều đó nên chúng tôi luôn mong muốn và cố gắng tổ chức chuỗi sự kiện thời trang để giúp các nhà thiết kế, người mẫu cùng tỏa sáng. Với kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện thời trang trước đó, chúng tôi tham vọng ra mắt nhiều sân chơi về thời trang quy mô lớn với nhiều chủ đề đặc sắc để tạo sự kết nối và giao lưu trong giới thời trang. Chuỗi chương trình của chúng tôi sẽ hướng đến tạo nên điểm chạm giữa nghệ thuật và thương mại, giữa thời trang với các giá trị văn hóa, giữa thời trang trong nước với thời trang thế giới", người mẫu Việt Tùng – Nhà sản xuất chương trình chia sẻ.