Công an quận Thanh Xuân cho biết, thực hiện các nội dung Kế hoạch số 513 của Bộ Công an và thực hiện ý kiến chỉ đạo tại "Hội nghị triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn TP Hà Nội" ngày 14/10 của Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân đã triển khai đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC các địa bàn, cơ sở trong toàn quận thời gian từ 15/10 đến 15/12.



Cán bộ Đội PCCC - Công an quận Thanh Xuân kiểm tra PCCC&CNCH tại các địa bàn, cơ sở. Ảnh: Công an quận Thanh Xuân.

Mục đích là nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới hạn chế tối đa, thấp nhất khả năng xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại về người và tài sản.

Trong đợt tổng kiểm tra sẽ tiến hành cả 2 hình thức kiểm tra đột xuất và kiểm tra định kỳ. Đối với những cơ sở đã được kiểm tra theo định kỳ sẽ phúc tra lại để xem việc thực hiện các hướng dẫn, khắc phục tồn tại đến đâu. Kiểm tra thiết bị, phương tiện và công tác sẵn sàng chiến đấu.

Trong đợt tổng kiểm tra này, Công an quận tiến hành kiểm tra không để bỏ sót một cơ sở nào, thành lập nhiều đoàn kiểm tra, thậm chí ngoài giờ.

Những cơ sở đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mới được đưa vào hoạt động, số cơ sở có lỗi vi phạm, những lỗi cần khắc phục sẽ được cơ quan chức năng giám sát, nhắc nhở thường xuyên.

Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân cùng đội ngũ cán bộ đã triển khai công tác kiểm tra quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định quản lý nhà nước về PCCC.

Theo đó, Công an quận tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất...

Qua đó, kiến nghị thời hạn khắc phục và xử phạt vi phạm hành chính về PCCC&CNCH theo quy định, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm theo quy định tại Nghị định 136/2020 của Chính phủ.