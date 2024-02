Quận Thanh Xuân xử phạt hành chính 19 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Từ ngày 18/01/2024 đến ngày 30/01/2024, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đã xem xét thông qua báo cáo của các đơn vị: phòng Y tế, phòng Kinh tế, Ban Quản lý chợ Thanh Xuân và Trạm Chăn nuôi và Thú y quận; tổ chức khảo sát thực tế tại một số chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích… trên địa bàn quận.

Đồng thời, ngày 24/01/2024, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đã làm việc với Đội Quản lý thị trường số 12 về kết quả thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn quận dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quận Thanh Xuân: Xử phạt hành chính 19 cơ sở về an toàn thực phẩm. Ảnh: PV

Qua khảo sát cho thấy: Các chợ, các siêu thị, cửa hàng tiện ích... trên địa bàn quận Thanh Xuân đã chuẩn bị lượng hàng hóa lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm đón Tết của nhân dân. Giá cả cơ bản ổn định, giáp tết giá có tăng nhẹ, nhưng không đáng kể so với ngày thường; tình hình kinh doanh, sức mua dịp giáp Tết đã tăng hơn ngày bình thường.

Các mặt hàng phục vụ Tết năm nay vẫn tập trung chủ yếu vào hai nhóm thực phẩm là thực phẩm tươi sống như: gia súc, gia cầm, thủy hải sản, trái cây và thực phẩm khô như gạo, bánh, mứt, kẹo, nước giải khát..; các mặt hàng đa dạng về chủng loại và xuất xứ giúp người dân lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Tại các hệ thống siêu thị những ngày giáp tết đã đồng loạt áp dụng các chính sách giảm giá, khuyến mại để hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm; công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường được triển khai thực hiện tốt không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, nâng giá bất hợp lý đảm bảo ổn định thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết cho nhân dân; công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ cũng được tăng cường đảm bảo cho Nhân dân được vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của Nhân dân trên địa bàn quận trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn, quận đã tổ chức 02 chợ hoa xuân (tại khu đất đường phía Tây Bắc - Công viên Thanh Xuân, phường Nhân Chính và Khu vực sân công cộng đầu ngõ 64 đường Kim Giang, phường Kim Giang).

Tại khu vực chợ bố trí và sắp xếp hoa, cây cảnh và các ngành hàng, mặt hàng hợp lý, thuận tiện cho việc mua sắm của Nhân dân, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của Thủ đô và đảm bảo văn minh thương mại, mỹ quan đô thị.

Cơ quan chức năng của quận Thanh Xuân khảo sát mặt hàng Tết. Ảnh: PV

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong tháng cao điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được tăng cường; lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 100 vụ, xử phạt 98/100 vụ vi phạm; tổng số tiền phạt: 1 tỷ 724 triệu đồng; số tiền thu nộp ngân sách là 467,2 triệu đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy: 778,6 triệu đồng; phối hợp chuyên ngành chuyển Công an điều tra, xử lý 02 vụ việc. Ngoài ra, đã phối hợp liên ngành kiểm tra, xử phạt 35 vụ vi phạm; tổng số tiền phạt: 622 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hoá vi phạm chủ yếu là hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường.

Công tác an toàn thực phẩm được chú trọng, toàn quận đã thành lập 13 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm (cấp quận 02 Đoàn và cấp phường 11 Đoàn) kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

Các đoàn kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm tại 215 cơ sở (quận là 19 cơ sở, phường là 196 cơ sở) sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; xử phạt vi phạm hành chính 19 cơ sở với tổng số tiền là 53,75 triệu đồng (cấp quận phạt 06 cơ sở với số tiền phạt là 34 triệu đồng; cấp phường phạt 13 cơ sở với số tiền là 19,75 triệu đồng).

Nhìn chung, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận, cùng sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND 11 phường thuộc Quận đã kịp thời nắm bắt tình hình cung cầu hàng hóa, kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, các hộ sản xuất, kinh doanh trong công tác sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối hàng hóa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đảm bảo ổn định thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết cho nhân dân.