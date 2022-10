Quận Thanh Xuân yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu không găm hàng trong dịp Tết

Theo đó, đây là hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và Thành phố về những giải pháp chủ động thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi nhanh và phát triển bền vững hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân…



Trụ sở UBND quận Thanh Xuân.

Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp đảm bảo sản xuất, lưu thông, cân đối cung cầu, bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu gắn với việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid -19 để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023…

Đồng thời, nắm bắt, cung cấp thông tin để doanh nghiệp trển khai các giải pháp phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết.

Đảm bảo đầy đủ cung ứng điện phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đảm bảo đầy đủ xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất, lưu thông, vận chuyển, đi lại của các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các đơn vị có liên quan xác định nhóm hàng cần đảm bảo cung cầu trong dịp Tết gắn với công tác phòng, chống dịch, nhu cầu, khả năng cung ứng hàng hóa của các đơn vị trên địa bàn.

Triển khai tổ chức các hoạt động phục vụ Tết theo các hình thức phù hợp, đảm bảo các hoạt động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19 theo quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Thành phố.

Nắm bắt sát tình hình nguồn cung xăng dầu để kịp thời báo cáo Sở Công Thương, UBND Thành phố có phương án giải quyết khi có biến động về nguồn xăng, dầu trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có kế hoạch về nguồn cung xăng dầu, không găm hàng, bán đúng giá niêm yết, mở cửa hàng theo đúng thời gian quy định, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn để đảm bảo sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa.

Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt đọng các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định trong kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó, UBND quận đề nghị Công ty Điện lực Thanh Xuân xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của nhân dân trong suốt dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chú trọng phối hợp lực lượng Công an quận, UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn đảm bảo công tác bảo vệ an toàn lưới điện, phòng chống cháy nổ tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, khu vui chơi, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, các điểm cho thuê nhà để ở…