Quang Hải có cơ hội đá chính nếu đến Paris FC?

Sáng 3/4, ông Nguyễn Đắc Văn - người đại diện của Quang Hải đã hé lộ về bản hợp đồng được ký tại Thủ đô Paris, Pháp vào ngày 27/3. Điều đó làm dấy lên tin đồn về khả năng tiền vệ 24 tuổi sắp gia nhập CLB Paris FC. Vậy đội bóng này có gì đáng chú ý?

Paris FC còn có tên gọi tắt là PFC, thành lập vào năm 1969, có trụ sở tại Paris. Sân nhà của họ là Stade Charlety có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Biệt danh của đội bóng thành Paris là "The Blues", "The Parisians".

Bản hợp đồng mà ông Đắc Văn chia sẻ. Ảnh: Facebook Nguyễn Đắc Văn.

Hiện tại, Paris FC đang thi đấu tại Ligue 2, giải đấu cao thứ 2 ở xứ sở lục lăng, sau Ligue 1. Trải qua 31 vòng đấu, đội bóng của HLV Thierry Laurey đang xếp thứ 2 với 56 điểm (thắng 16, hòa 8, thua 7 trận), kém đội đầu bảng Toulouse 10 điểm.

Khoảng cách hiện nay giữa Paris FC với đội xếp thứ 3 Auxerre là 1 điểm (thi đấu bằng số trận). Tuy nhiên, nếu thi đấu đủ số trận như Paris FC, AC Ajaccio hoàn toàn có thể chiếm vị trí thứ 2, bởi họ đã có 55 điểm qua 30 trận.

Trong trường hợp giữ được vị trí hiện tại đến khi Ligue 2 mùa giải 2021-2022 hạ màn, Paris FC sẽ giành quyền lên chơi ở Ligue 1 mùa tới. Chắc chắn, "The Parisians" sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện mục tiêu này.

Toàn đội hình Paris FC hiện nay được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 22 triệu euro.

Name là cầu thủ mà Quang Hải phải cạnh tranh suất đá chính nếu gia nhập Paris FC. Ảnh: Getty.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thierry Laurey, Paris FC thường thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Vì vậy, nếu đầu quân cho CLB này, Quang Hải sẽ phải cạnh tranh vị trí hộ công với Moustapha Name, người được định giá 1,5 triệu euro, cao hơn 1,1 triệu euro so với Quang Hải. Đến thời điểm này, Name đã có 5 lần khoác áo ĐT Senegal.

Moustapha Name khoác áo Paris FC từ tháng 6/2020. Từ đó đến nay, cầu thủ 26 tuổi luôn được xem là cầu thủ không thể thay thế nơi đội hình xuất phát của đội chủ sân Stade Charlety. Mùa giải này, Name có 7 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo thành bàn sau 24 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Sở hữu chiều cao 1m85, chắc chắn, Name có lợi thế hơn rất nhiều so với Quang Hải (1m68) ở khả năng tranh chấp bóng tay đôi cũng như nền tảng thể lực. Đồng thời, tiền vệ sinh năm 1995 còn được đánh giá cao ở lối chơi ký thuật, chuyền bóng và sút xa tốt.

Bên cạnh Name, trong đội hình Paris FC hiện nay còn có cầu thủ khác có thể thi đấu tốt trong vai trò hộ công là Jonathan Iglesias (được định giá 500.000 euro). Tuy mới gia nhập Paris FC hồi tháng Giêng vừa qua nhưng cầu thủ 33 tuổi đã nhanh chóng hòa nhập và có 11 lần ra sân, đóng góp 1 pha kiến tạo. Vị trí sở trường của Iglesias là tiền vệ trung tâm.

Ở hai hành lang cánh, Paris FC có những cái tên như Alimami Gory (định giá 1 triệu euro), Julien Lopez (700.000 euro) hay Lamine Gueye (2,5 triệu euro). Do đó, Quang Hải sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức nếu anh cập bến Stade Charlety.