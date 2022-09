Quang Hải và đồng đội đá "chung kết ngược", Pau FC làm ngay 1 điều

Sau 6 vòng đấu đầu tiên của Ligue 2 mùa giải 2022/2023, Pau FC là đội duy nhất chưa thắng trận nào. Với vẻn vẹn 3 điểm, Pau FC đang đứng cuối bảng. Ở vòng đấu tới, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ chạm trán với St Etienne, đội bóng xếp ngay trên cũng với 3 điểm nhưng có chỉ số phụ tốt hơn.

Ở mùa trước, trong trận play-off với Auxerre, các CĐV St Etienne đã tạo ra cảnh hỗn loạn và điều đó khiến họ bị trừ 3 điểm tại Ligue 2 mùa này. Do đó, trước trận "chung kết ngược" trên sân Nouste Camp giữa 2 đội vào 1 giờ 45 ngày 6/9 (giờ Việt Nam), ban tổ chức đang siết chặt an ninh để bảo đảm an toàn.

Cụ thể, sẽ chỉ có hơn 250 CĐV của St Etienne được di chuyển vào bãi đỗ xe của sân Nouste Camp (sân nhà của Pau FC). Bên cạnh đó, chỉ một số ít CĐV đi xe bus được vào sân và phải di chuyển theo lối đi riêng.

Quang Hải và Pau FC sắp đá trận quan trọng gặp St Etienne. Ảnh: Pau FC

HLV Arteta không ngại sân Old Trafford

Trước trận đấu tâm điểm với M.U ở vòng 6 Premier League, HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal không ngán Old Trafford. Ông tin Pháo thủ có đủ sự tự tin và đội hình chất lượng để giành chiến thắng tại đây. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh "Chúng tôi rất tin tưởng. Nếu không, tốt nhất hãy ở nhà".

Antony được trao áo số 21 tại M.U

Theo SunSport, tiền vệ tân binh Antony đã được trao chiếc áo số 21 ở M.U. Ngôi sao người Brazil có thể ra mắt Quỷ đỏ ở trận tiếp Arsenal thuộc vòng 6 Premier League.

Antony chuẩn bị chính thức ra mắt CĐV M.U. Ảnh: SPORT

HLV Tuchel lên kế hoạch sử dụng Zakaria

Nói về tân binh Denis Zakaria, HLV Thomas Tuchel đánh giá rất cao tốc độ của tiền vệ này. Vì vậy, nhà cầm quân người Đức cho rằng ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, tuyển thủ người Thụy Sĩ có thể chạy cánh ở Chelsea.

HLV Allegri tự tin với Juve

Ở thời điểm chót phiên chợ hè 2022, Juventus đã để Zakaria và Arthur Melo ra đi. Trước truyền thông, HLV Allegri khẳng định Juventus không thiếu nhân sự ở tuyến giữa với nhiều lựa chọn như Pogba, Paredes, Locatelli, McKennie, Fagiotti hay Miretti.