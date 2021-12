Quảng Nam: 14 người nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron đã được cách ly

Theo đó, vào ngày 27/12, Viện Pasteur Nha Trang nhận được 15 mẫu do tỉnh Quảng Nam gửi. Mẫu bệnh phẩm được lấy từ những hành khách nhập cảnh vào Việt Nam và cách ly tại các khách sạn Marina, Mường Thanh Hội An, Tui Blue Nam Hội An (tỉnh Quảng Nam). Đến 15h ngày 30/12, Viện Pasteur Nha Trang đã báo cáo kết quả là có 14/15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron.

"Sau khi các hành khách này xuống sân bay đã được đưa về các khách sạn cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm. Hiện có 12 hành khách đang được cách ly điều trị tại các khách sạn, còn 2 hành khách được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (thành phố Tam Kỳ). Ngành y tế Quảng Nam đang tiếp tục truy vết về 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron", đại diện ngành y tế Quảng Nam cho biết.

14 người nhập cảnh vào Quảng Nam nhiễm biến chủng Omicron (Ngành Y tế Quảng Nam đang triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn). Ảnh: Trương Hồng

Được biết, các hành khách nhiễm biến thể Omicron đi trên 4 chuyến bay. Theo đó, chuyến bay VN99 từ Mỹ về sân bay Đà Nẵng ngày 24/12 ghi nhận 8 trường hợp dương tính nhiễm biến thể Omicron; chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 24/12 ghi nhận 3 trường hợp; chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 23/12 ghi nhận 2 trường hợp và chuyến bay QH9451 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 21/12 ghi nhận 1 trường hợp.