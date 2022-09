Quảng Nam: Cau trái có giá, người dân vừa mừng vừa lo nạn “cau tặc”

Quả cau tươi trên địa bàn huyện Tiên Phước, Quảng Nam đầu vụ có giá khoảng 30 nghìn đồng/kg, nhưng sau đó tăng lên chóng mặt, có lúc tăng lên trên 60 nghìn đồng/kg, hiện nay giá xấp xỉ 50 nghìn đồng/kg.

Mỗi năm thu nhập từ cây cau hơn 100 tỷ đồng

Các xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp là nơi có nhiều diện tích cau lớn nhất huyện, trong khi giá nhiều loại nông sản như thanh trà, bưởi da xanh rớt giá thì giá cau lại tăng cao tăng cao, nhiều nhà vườn thu nhập hàng trăm triệu đồng từ việc bán cau tươi.

Vào mùa năm nay, giá cau trái ở huyện Tiên Phước tăng cao làm người dân rất phấn khởi. Ảnh: N.H

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Tiên Phước, diện tích trồng cau trên địa bàn huyện khoảng hơn 1.000ha, trong đó diện tích đã cho quả khoảng hơn 500ha.

Sản lượng năm đạt trên 2.600 tấn quả cau tươi, giá cau tươi dao động từ 30-100 nghìn đồng/kg. Giá trị thu nhập từ quả cau và các sản phẩm phụ từ cau của toàn huyện Tiên Phước ước đạt từ 100-150 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, giá cau tăng cao thời gian gần đây cũng khiến nhiều nhà vườn lo lắng, mất ăn mất ngủ để giữ nạn trộm cau. Nhiều người dân trên địa bàn huyện phản ánh bị nạn "cau tặc" ghé thăm.

Chị Trần Thị Lạc (thôn 3, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước) cho biết, trước đây giá cau rẻ, có năm chỉ vài nghìn đồng/kg, mấy năm gần đây, giá cau tươi tăng vọt, vụ này có thời điểm giá cau trên 60 nghìn đồng/kg. Từ đầu mùa đến nay, mặt dù khuôn viên vườn đã rào thép lưới B40 và dây kẽm gai nhưng gia đình chị Lạc vẫn bị kẻ trộm lẻn vào bẻ mất 6 buồng cau, khoảng gần 25kg cau tươi.

"Gia đình tôi có khoảng 80 cây cau đang cho trái, trung bình mỗi vụ thu về khoảng nửa tấn cau tươi. Cau ở đây được bà con trồng trên đồi núi, xa khu dân cư nên kẻ gian lợi dụng bẻ trộm gây thiệt hại cho chủ vườn.

Các đối tượng trộm cau thường hoạt động vào ban đêm, để chống trộm ngoài việc thay nhau canh giữ cau, bà con còn bắt điện chiếu sáng, rào dây kẽm gai, các loại cây có gai xung quanh thân cây cau", chị Lạc cho biết.

Nâng cao cảnh giác với nạn "cau tặc"

Trước tình trạng nạn trộm cắp cau xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Tiên Phước đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường truyền trong nhân dân nâng cao cảnh giác tội phạm, bảo vệ tài sản của gia đình không để kẻ xấu ra tay trộm cắp. Đồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra, thu thập thông tin, xác minh, xử lý các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, trong đó trộm cau của người dân.

Đối tượng L. Q. C. (trú tại Tiên Lộc, Tiên Phước) ăn trộm cau bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh C.A Tiên Phước

Mới đây, ngày 25/8, đối tượng L.Q.C (SN 1992, trú tại xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) đã lẻn vào vườn bà T.T.S. (xã Tiên Lộc) trộm trên 7kg cau tươi. Trên đường mang tài sản đi tiêu thụ thì bị Công an xã Tiên Lộc phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan Công an đối tượng cũng khai nhận trước đó vào đêm ngày 19/8 đã thực hiện hành vi trộm cắp 37kg cau tại vườn nhà ông P.V.T (xã Tiên An) rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, vào ngày 26/7, đối tượng L.Q.C. đã bị Chủ tịch UBND xã Tiên Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, đến nay vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt.

Tang vật bao cau tươi đối tượng L.Q.C trộm của người dân bị thu giữ. Ảnh: C.A Tiên Phước

Mới đây, vào ngày 21/8, Công an xã Tiên Mỹ phối hợp với quần chúng nhân dân phát hiện đối tượng Đ.V.L. (SN 1987, thôn Tiên Phú Tây, xã Tiên Mỹ) và đối tượng P.M.V. (SN 1992, thôn 5, xã Tiên Cảnh) có hành vi trộm cắp cau trên địa bàn xã Tiên Mỹ.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp cau trên địa bàn xã Tiên Mỹ, với tổng số lượng 27kg cau tươi. Đồng thời, cả hai đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã Tiên Mỹ đã lập hồ sơ, tham mưu xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và tham mưu đưa đối tượng Đ.V.L đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công an Tiên Mỹ làm việc với đối tượng Đ.V.L về hành vị trộm cắp cau của người dân: Ảnh: N.H

Thượng úy Lê Văn Hải - Phó trưởng Công an xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước cho biết: Các đối tượng chủ yếu lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của chủ nhà trong việc bảo quản tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp. Thời điểm ra tay thường là ban đêm hoặc thời điểm buổi trưa không có người trông coi tại vườn, lúc người dân đi làm đồng án để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

"Thời gian qua Công an xã Tiên Mỹ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của chính mình. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho lực lượng chức năng để xác minh, xử lý.

Đồng thời, lực lượng Công an xã cũng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở các khu dân cư, nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng trộm cắp, bảo vệ tài sản cho nhân dân", thượng úy Hải nói.