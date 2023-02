Quảng Nam: Công an thành phố Tam Kỳ có 2 Phó Trưởng Công an mới

Chiều 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, điều động một số nhân sự chủ chốt của công an các đơn vị, địa phương.

Theo đó, các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, điều động thượng tá Huỳnh Văn Công (Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh; điều động thượng tá Nguyễn Văn Thanh (Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động đợt này. Ảnh CAQN

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam còn điều động thượng tá Mai Văn Tâm (Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ; điều động thượng tá Nguyễn Duy Phương (Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ và điều động thượng tá Nguyễn Hồng Tâm (Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của các đồng chí được điều động trong đợt này.

Đồng thời yêu cầu các đồng chí ở vị trí công tác mới tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy kinh nghiệm đã đạt được, nhanh chóng tiếp cận công việc, xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo, cấp ủy công an các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.