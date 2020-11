Quảng Nam FC rớt hạng, HLV Nguyễn Thành Công tiết lộ chi tiết "lạ"

Quảng Nam FC rớt hạng là điều không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhìn vào kết quả bết bát, chỉ giành được 9 điểm sau 13 trận đấu, đứng đội sổ trên bảng xếp hạng V.League 2020 sau giai đoạn 1.

HLV Nguyễn Thành Công đã cùng Quảng Nam thắng 3/4 trận cuối mùa nhưng vẫn không thể trụ hạng V.League 2020.

Sau trận thua đậm SLNA 1-4 ở vòng 1 giai đoạn 2, chuyên gia "chữa cháy" - HLV Nguyễn Thành Công đã đến Quảng Nam FC ngồi vào "ghế nóng", thế chỗ HLV Đào Quang Hùng.

Và trong 4 trận còn lại của mùa giải, HLV Nguyễn Thành Công đã giúp Quảng Nam FC có 9 điểm, đặc biệt là chuỗi 3 trận toàn thắng trước DNH.Nam Định (2-0), SHB.Đà Nẵng (3-1) và chiều 31/10 đá bại chủ nhà Hải Phòng 4-2.

Đáng tiếc là với 18 điểm sau 18 trận đã đấu ở mùa giải năm nay, Quảng Nam FC vẫn bị rớt hạng Nhất mùa sau do cùng bằng điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng-thua so với DNH.Nam Định (-13 so với -11).

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ: "Khi chúng ta đã làm hết sức rồi thì không có gì phải hối tiếc cả.

Mùa giải năm nay, Quảng Nam FC gặp khó khăn về nhiều mặt và ở giai đoạn 1 đã nhận quá nhiều bàn thua. Thời gian qua, tôi cùng các cầu thủ đã cùng nhau làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết sức rồi nhưng không thể trụ hạng thì đành phải chịu".

Khi Dân Việt hỏi về hợp đồng của HLV Nguyễn Thành Công với Quảng Nam FC thì ông bất ngờ tiết lộ: "Thực ra đến lúc này tôi đã ký hợp đồng với Quảng Nam FC đâu.

Nhưng tôi tôn trọng lời hứa của mình. Khi về Quảng Nam FC, tôi hứa sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng và phải giữ lời hứa của mình".

HLV Nguyễn Thành Công cho hay, sau trận đấu cuối cùng tại V.League 2020 chiều qua, ban huấn luyện, các cầu thủ đã được cho về nhà nghỉ ngơi bên gia đình.

Trước thông tin mùa giải tới, có nhiều cầu thủ trụ cột của Quảng Nam FC như đội trưởng Đinh Thanh Trung, tiền vệ Huy Hùng... sẽ hết hạn hợp đồng. Và không biết Quảng Nam FC có đủ kinh phí để giữ chân các trụ cột hay không? HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ:

"Thời gian tới, tôi sẽ làm việc lại với lãnh đạo để tái thiết lại đội bóng ở giải hạng Nhất 2021. Việc tái thiết luôn rất phức tạp, cần có sự tính toán kỹ lưỡng, chi tiết và cần phải có thời gian, không thể vội vàng được".