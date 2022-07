Quảng Nam: Gỡ vướng cho cầu 150 tỷ ì ạch hơn một “nhiệm kỳ” chưa xong

Quảng Nam: Gỡ vướng cho cầu 150 tỷ ì ạch

Cầu Tam Giang nối thị trấn Núi Thành với xã Tam Giang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) có kinh phí xây dựng và giải phóng mặt bằng (GPMB) đến 150 tỷ đồng, công trình do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Núi Thành làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt.

Cầu được thi công từ năm 2017, dự kiến hoàn thành tháng 7/2018 nhưng đến nay vẫn chưa xong dù đã 2 lần được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, gần nhất là ngày 31/12/2021, huyện Núi Thành gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2023.

Cầu Tam Giang mới được xây dựng đã hơn một "nhiệm kỳ" vẫn chưa xong (Ảnh: T.H)

Cầu Tam Giang đến nay đã qua một "nhiệm kỳ" vẫn chưa xong, ì ạch kéo dài khiến người dân khu vực này từng ngày sống khổ sở, đi lại trên cầu Tam Giang cũ rất mất an toàn.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Chí Dân – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, đến nay cầu Tam Giang đã hoàn thành một mố cầu M1, 4 trụ, đúc xong 25/25 dầm cầu, thi công xử lý đất nền yếu đoạn đường dẫn đầu cầu phía xã Tam Giang. Khối lượng còn lại chưa thi công là một mố cầu M2, kết cấu thượng bộ, phần đường dẫn 2 đầu cầu, giá trị khối lượng ước tính đạt 43% giá trị hợp đồng.

Những trụ và dầm cầu được đúc sẵn nhưng cũng đành để phơi nắng mưa (Ảnh: T.H)

"Dự án chậm so với kế hoạch do một số hộ dân chưa thống nhất giá trị bồi thường đất đai nên khiếu kiện ra tòa dẫn đến công tác GPMB chậm. Sau khi UBND huyện cũng như tỉnh chỉ đạo quyết liệt, hiện nay, mặt bằng phía thị trấn Núi Thành đã hoàn thành, đơn vị thi công mố cầu còn lại, đường dẫn đầu cầu, lao lắp các dầm cầu, bản mặt cầu, lan can...", ông Nguyễn Chí Dân thông tin.

Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam thị sát kiểm tra tình hình xây dựng cầu Tam Giang và yêu cầu gỡ vướng sớm đưa cầu Tam Giang vào sử dụng (Ảnh: T.H)

Trước việc này, mới đây đoàn lãnh đạo của UBND tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có buổi thị sát kiểm tra tình hình cầu Tam Giang. Tại đây, ông Nguyễn Hồng Quang yêu cầu UBND huyện Núi Thành cần tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB; các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, rà soát cụ thể các tồn tại, vướng mắc, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện hoàn thành GPMB, tái định cư, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công để sớm hoàn thành cầu Tam Giang.

Do cầu mới xây dựng chậm tiến độ nên cầu Tam Giang cũ ngày ngày phải oằn mình cõng lượng xe lớn lưu thông qua lại gây mất an toàn (Ảnh: T.H)

"Để sớm đưa cầu Tam Giang vào sử dụng, tôi yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương xây dựng hoàn thành mố cầu M2, kết cấu thượng bộ và hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2022.

Về GPMB, UBND huyện Núi Thành khẩn trương thu thập ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng của tuyến đường dẫn thuộc xã Tam Giang để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, thực hiện hoàn thành GPMB kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

Đối với tái định cư, UBND huyện Núi Thành làm việc với Ban Quản lý các khu kinh tế & khu công nghiệp tỉnh sớm rà soát các quỹ đất tại khu nhà ở công nhân Tam Hiệp và khu đô thị Tam Hiệp 2 để tiếp nhận quỹ đất, tiếp tục đầu tư hoàn thiện, phục vụ bố trí tái định cư cho các các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc xã Tam Giang...", ông Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh.