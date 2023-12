Quảng Nam: Khung gỗ nổi ở biển Hội An có phải tàu cổ?

Ngày 27/12, trao đổi với đại diện phòng Quản lý Văn hóa của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, đơn vị này nói rằng, chỉ mới đọc thông tin qua báo chí về việc người dân phát hiện phần khung con tàu gỗ giống như tàu cổ đang trồi lên khỏi mặt cát thuộc bờ biển phường Cẩm An, TP Hội An, chứ phía Hội An chưa có báo cáo cụ thể.

Phần khung chiếc tàu nổi lên nghi vấn tàu cổ. Ảnh: CTV

"Sau khi nắm thông tin như vậy, phòng đã đề nghị phía Hội An có báo cáo gửi lên sở để nắm sự việc. Hiện sở cũng đang chờ", vị lãnh đạo phòng quản lý văn hóa thông tin.

Trong khi đó, ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An - Quảng Nam cho biết, đơn vị đã cử người xuống kiểm tra chiếc tàu gỗ mà người dân phát hiện nổi lên tại bờ biển ở địa phương phường Cẩm An.

Nước biển rút có thể nhìn thấy rõ phần của chiếc tàu nổi lên. Ảnh: CTV

"Lực lượng chức năng đã xuống hiện trường, tuy nhiên nước biển lớn, khó tiếp cận để tìm hiểu thông tin cụ thể từ khung chiếc tàu. Chiếc tàu có giá trị và tuổi như thế nào cần phải tiếp cận được mới biết chính xác…", ông Ngọc thông tin.

Do nước biển lớn nên chưa thể tiếp cận được khung chiếc tàu, hiện lực lượng đã được cử xuống hiện trường bảo vệ và nắm tình hình. Ảnh: CTV

Trước đó, vào sáng 26/12, người dân địa phương bất ngờ phát hiện phần khung con tàu gỗ giống như tàu cổ nổi dần lên dưới lớp cát thuộc bờ biển phường Cẩm An, TP Hội An.

Vị trí phát hiện tàu nằm sát bờ biển Tân Thành, phường Cẩm An, cách UBND phường khoảng 400m.

Theo người dân địa phương, chiếc tàu ước lượng dài khoảng 15m, rộng khoảng 3m. Phần khung gỗ ôm quanh thân nổi lên mặt cát tạo hình bao quanh thân tàu, trông rất giống chiếc tàu cổ khiến nhiều người tò mò.