Quảng Nam: Lời kể thất thần của 6 người thoát chết do sạt lở ở Bắc Trà My

Sáng 12/11, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cho biết, từ chiều qua đến sáng nay lực lượng chức năng đang cố gắng mọi biện pháp để tìm nạn nhân mất tích tại điểm sạt lở tại khu vực xã Trà Tân.

Trước đó tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) đã bị sạt lở khiến 20 người chết và mất tích

"Thông tin ban đầu có một người đang mất tích, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm và sẽ thông tin nếu tìm được nạn nhân. Từ chiều qua đến sáng nay, trên địa bàn có rất nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, điểm tại xã Trà Tân là nơi có người mất tích và nhiều người bị thương", ông Vũ nói.

Lời kể thất thần của 6 người thoát chết do sạt lở ở Bắc Trà My - video Tuấn Tú

Vào khoảng 14h30 chiều qua (11/11), tại khu vực xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My cách đập chính thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 500m, đã xãy ra 1 vụ sạt lở nghiêm trọng. Có 6 nạn nhân thoát chết trong gang tấc, 1 người đi đường mất tích.

Tại Quảng Nam, từ thời điểm cơn bão số 9 đến cơn bão số 12 xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.

Anh Lê Đình Minh (trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, vào thời điểm trên có một đoàn người gồm 7 người đang di chuyển từ phía thị trấn Trà My đi lên hướng Nam Trà My. Đến đoạn này thì bị sạt lở ít đất, do nhìn thấy điểm sạt lở tương đối nhỏ, nhóm người đi đường đã dừng lại dùng tay dọn dẹp một số bụi rậm để qua đường. Tuy nhiên, lúc này một khối đất đá khổng lồ đã đổ sập xuống đường, rất may một người đi đường đã nhìn thấy từ xa và hô to cho mọi người chạy thoát. Có 6 người đã chạy kịp còn 1 nạn nhân là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, trú huyện Thăng Bình) bị đất đá vùi lấp mất tích.

Sau đó, lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My đã nhanh chóng có mặt và đưa 2 nạn nhân là anh Đoàn Ngọc Hùng (trú tại Tổ Đồng Trường thị trấn Trà My) và anh Huỳnh Văn Thanh (trú phường Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam) bị thương đi cấp cứu. Còn một nạn nhân chưa tìm thấy.

Trước đó, sáng 10/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 trên địa bàn xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) một quả núi sạt lở, đất đá đổ xuống làm sập nhà và khiến bà Nguyễn Thị Nga (SN 1976, trú thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh) đang ở bên trong nhà tử vong.