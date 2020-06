Quảng Nam: Mỏ cát cả ngàn khối ở sông Nước Xa bị rút ruột

Những ngày đầu tháng 6/2020, Dân Việt nhận được phản ánh của người dân về tình trạng khai thác cát trái phép quy mô lớn diễn ra tại sông Nước Xa vùng giáp ranh hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nhưng chưa được xử lý triệt để, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến việc sạt lở bờ sông và gây thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Để khai thác cát, một tuyến đường đã được mở từ đầu đường QL40B vào khu vực sông Nước Xa

Ngày 8/6, phóng viên vượt hơn 100km đường núi có mặt tại bãi khai thác cát trái phép nói trên để tìm hiểu, ngay từ đầu QL40B đoạn gần cầu Nước Xa, thuộc xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My có thể nhìn thấy một con đường đất mới được "cát tặc" mở rất quy mô để đưa xe cộ vào khai thác cát.

Men theo con đường khoảng 10 phút đi bộ, đập vào mắt chúng tôi là bãi khai thác cát trái phép như một đại công trường, gần chục đống cát nằm dọc trên bãi, kể cả dọc bờ sông Nước Xa với hàng trăm khối.

Lội bộ tầm 10 phút, một bãi cát trái phép quy mô đã dần hiện ra ngay khu vực sông Nước Xa thuộc khu vực quản lý của huyện Bắc Trà My

Theo quan sát, gần bãi cát trái phép có một số nhà người dân, nhưng dường như khi được hỏi về chủ nhân bãi cát, hay người đưa xe vào mở đường để khai thác cát thì hầu như họ không tiết lộ vì sợ bị "cát tặc" trả thù.

Dò hỏi mãi, chúng tôi mới gặp được một số người đi rừng, họ cho biết, bãi khai thác cát này diễn ra thời gian dài, mấy ngày trước khi phóng viên chưa lên vẫn có xe múc, xe tải khai thác rất rầm rộ, nhưng không hiểu là bị "lộ" hay gì mà hai ngày nay xe tải, xe múc đã rời khỏi hiện trường bỏ lại cả trăm khối chưa được chuyển đi khỏi hiện trường.

"Việc khai thác cát này diễn ra công khai, vì có cả xe cơ giới, dấu vết xe cộ, mở đường, chặt hạ cây cối còn in hằn mới, nhưng không biết sao "cát tặc" chưa bị xử lý. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra sẽ không những ảnh hưởng rất lớn đến việc sạt lở hai bên bờ sông Nước Xa mà đặc biệt còn gây thất thoát tài nguyên khoáng sản…", một người dân đi rừng cho biết.

Theo phòng TNMT huyện Bắc Trà My trữ lượng cát tại sông Nước Xa khoảng 1.000 đến 2.000 khối, cát này là cát trôi về theo mùa. Trong ảnh, những đống cát được nạn khai thác trái phép múc từ dưới sông lên chưa được chuyển ra ngoài

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hải Đồng - Trưởng phòng TNMT huyện Nam Trà My thừa nhận: "Mỏ cát ở khu vực Nước Xa thuộc vùng giáp ranh giữa Nam Trà My và Bắc Trà My, mỏ này không được cấp phép. Trước đó chúng tôi đã nhận thông tin dân phản ánh, phòng đã nhiều lần kiểm tra và đã xử lý nhiều cá nhân. Vì đây là vùng giáp ranh nên thuộc địa phận nào thì địa phận đó kiểm tra xử lý".

Ông Nguyễn Đình Thông - Trưởng phòng TNMT huyện Bắc Trà My cũng thừa nhận mỏ cát chỗ Nước Xa là trái phép. "Trước đây, khu vực này, phòng cùng lực lượng chức năng đã từng tổ chức kiểm tra, nhưng khi lên hiện trường thì "vườn không nhà trống", không tìm ra người trực tiếp nên khó xử lý" - ông Thông nói.

Theo ông Thông, cát dọc sông Nước Xa là trôi về theo mùa, hễ có mưa lũ thì cát trên thượng nguồn trôi xuống, trữ lượng khoảng 1.000 đến 2.000 khối, trữ lượng cát ít nên khó đưa vào quy hoạch. "Mỗi lần đi khảo sát đưa vào quy hoạch thì không có cát, còn qua mùa mưa thì cát lại đổ về nên khó quản lý nổi. Còn việc cho rằng doanh nghiệp khai thác thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại…" - ông Thông giải thích.

Phóng viên Dân Việt bên một bãi cát mà "cát tặc" đã khai thác ở sông Nước Xa chưa được vận chuyển ra ngoài

Mặc dù đơn vị quản lý tài nguyên cấp huyện thừa nhận có mỏ cát trái phẻp, nhưng khi được hỏi, ông Trần Toại, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My lại rất bất nghờ về mỏ cát trái phép ở khu vực Nước Xa. "Đây là lần đầu nghe đến mỏ cát này và cũng chưa nghe địa phương và phòng chuyên môn báo cáo. Việc này, tôi sẽ chỉ đạo cho kiểm tra ngay", ông Toại nói.

Ông Nguyễn Đình Thông, Trưởng phòng TNMT huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (bên trái) thừa nhận với phóng viên mỏ cát chỗ Nước Xa là trái phép