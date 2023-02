Quảng Nam sẽ “họp khẩn” tìm nguyên nhân sau 2 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 13 người tử vong

Được biết, giấy mời do Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phát đi, cuộc họp dự kiến diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 27/2 tới. Cuộc họp sẽ có đại diện lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện lãnh đạo Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông); đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan (Vụ Kết cấu hạ tầng, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào sáng 14/2 tại huyện Núi Thành làm 10 người tử vong. Ảnh: T.H

Video hiện trường vụ tai nạn.

Về phía tỉnh Quảng Nam sẽ có sự tham dự của ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh; ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, cùng đại diện Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và lãnh đạo UBND, Ban An toàn giao thông các huyện Núi Thành, Thăng Bình…

Tiếp đến ngày 21/2, cũng tại huyện Núi Thành tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông làm thêm 3 người tử vong. Ảnh: T.H

Tại Quảng Nam, thời gian từ Tết Nguyên đán đến nay đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, trong đó có 2 vụ đặc biệt nghiêm trọng đều xảy ra tại huyện Núi Thành làm 13 người tử vong, hàng chục người bị thương.

Theo đó, vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 14/2, ôtô khách BKS 76B - 006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, chở theo 21 người đã va vào xe đầu kéo 92H - 004.33, 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp, huyện Núi Thành.



Cú va chạm mạnh khiến 10 người tử vong, trong đó 6 người chết tại chỗ (gồm cả tài xế và phụ xe khách), 4 nạn nhân tử vong tại bệnh viện và tại nhà.

Chỉ trong vòng 1 tuần, tại Quảng Nam xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người tử vong, hàng chục người bị thương. Ảnh: T.H

Cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc chưa nguôi, cách 1 tuần sau cũng tại huyện Núi Thành tiếp tục xảy ra thêm một vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 17 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 1h35 ngày 21/2, tại Km 1010+300m Quốc lộ 1A thuộc thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam, xe ô tô khách BKS 51B-199.56 do ông Nguyễn Anh Tiên (SN 1975, trú phường Đúc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), điều khiển lưu hành hướng Quảng Ngãi đi Tam Kỳ, tông vào đuôi xe ô tô tải chở gạch BKS 81C-156.90 do ông Trịnh Đức Thạnh (SN 1996, trú Đắk Pơ, Gia Lai) điều khiển, đang đỗ sát mép đường nhựa bên phải cùng chiều phía trước.

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có mặt tại Quảng Nam chỉ đạo điều tra xử lý các vụ tai nạn giao thông. Ảnh: T.H

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong, đó là Nguyễn Thị Hường (72 tuổi, ở TP.Huế, Thừa Thiên Huế), Ngô Minh Hoàng (62 tuổi, ở tại Đức Trọng, Lâm Đồng), một người tử vong tại bệnh viện là Trần Văn Hải (59 tuổi, ở tại xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Ngoài ra, còn có 17 người khác bị thương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam thăm hỏi các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: T.H

Ngay sau khi nhận được thông báo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đề nghị lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Núi Thành nhanh chóng ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người. Thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương, chia buồn với gia đình nạn nhân không may tử vong. Khẩn trương điều tra kết luận nguyên nhân, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời, căn cứ vào tình hình tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh xem xét tổ chức một cuộc họp đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo để khắc phục…