Quảng Nam tham vọng đưa sâm Ngọc Linh sánh ngang sâm của Hàn Quốc, Mỹ, Nga và Canada

Tối 1/8, tại Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ VI, năm 2024, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: "Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VI năm 2024, nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu đến với bạn bè trong và ngoài nước một loại dược liệu quý của nước ta, đó là cây sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam.

Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ VI, năm 2024 ở Quảng Nam đã chính thức được khai mạc. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, còn đưa sâm Ngọc Linh trở thành cây dược liệu có thương hiệu, giá trị kinh tế cao, sánh ngang những loại sâm trên thế giới như sâm Hàn Quốc, sâm Mỹ, sâm Nga, sâm Canada...".

Ông Trần Duy Dũng cho biết, tháng 6/2017, sâm Ngọc Linh được công nhận là sản phẩm quốc gia và Quốc hội đưa cây sâm Ngọc Linh vào loại cây trồng chủ lực trong khung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được xem là cây có giá trị kinh tế cao, sâm Ngọc Linh được gọi là cây Quốc bảo. Ảnh: CTV

Đặc biệt, ngày 1/6/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; trong đó xác định cây sâm Ngọc Linh là một loại cây chiến lược, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại tỉnh Quảng Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thực hiện công tác bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh.

Một cây sâm Ngọc Linh trưởng thành ở vùng trồng sâm huyện Nam Trà My. Ảnh: CTV

"Hiện nay, huyện Nam Trà My đã quy hoạch vùng trồng sâm với diện tích trên 15.000ha; thực hiện bảo tồn được khoảng 100ha, tương đương với khoảng 2 triệu cây và phát triển vùng nguyên liệu sâm trên 1.650ha với hơn 1.500 hộ dân tham gia trồng.

Hiện đã thu hút 18 doanh nghiệp đăng ký trồng sâm dưới tán rừng, với diện tích hơn 341,75 ha; giá cây sâm Ngọc Linh không ngừng tăng lên; các nhà khoa học, các doanh nghiệp đã tập trung vào việc đầu tư nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng sâm, sản xuất sản phẩm từ sâm. Đồng bào các dân tộc thiểu số trồng sâm trên địa bàn huyện đã ý thức được việc trồng sâm đi đôi với bảo vệ và phát triển rừng, vì cây sâm chỉ sống dưới tán rừng nguyên sinh…", ông Dũng cho biết.

Du khách đang tìm hiểu về sâm Ngọc Linh. Ảnh: T.H

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, Lễ hội sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My hàng năm là sự kiện có ý nghĩa to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân huyện Nam Trà My nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung.

Đây cũng là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế loại cây dược liệu đặc biệt quý hiếm của Việt Nam, đó là sâm Ngọc Linh, được xem là vàng xanh mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, thời gian tới, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn và phát triển giống sâm Ngọc Linh gốc, không du nhập các loại giống sâm khác vào trồng trên địa bàn. Ảnh: NTM

"Sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam, là loại dược liệu quý hiếm, cũng là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhất trong số những loại cây trồng hiện nay, đặc tính của nó chỉ sống được ở dưới tán rừng tự nhiên, nên việc trồng sâm Ngọc Linh còn giúp bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sống.

Để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện tốt Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, thời gian tới, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn và phát triển giống sâm Ngọc Linh gốc, không du nhập các loại giống sâm khác vào trồng trên địa bàn; phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi gian dối, trục lợi bất chính trong việc tạo giống, trồng, buôn bán sâm giả Ngọc Linh, góp phần bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam.

Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan trong việc trồng, bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh; đẩy mạnh sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, góp phần làm tăng giá trị của cây dược liệu quý này", ông Bửu nhấn mạnh.

Vườn sâm Ngoc Linh giống của tỉnh Quảng Nam.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị các sở, ngành tập trung hỗ trợ, phối hợp với huyện Nam Trà My đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giúp Nam Trà My thoát ra huyện nghèo, vươn lên khá, giàu và thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành ở Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để sâm Ngọc Linh phát triển nhanh về số lượng, đảm bảo về chất lượng, vươn ra tầm thế giới để xứng tầm sản phẩm quốc gia. Trước mắt là tập trung nghiên cứu tìm ra nguyên nhân, cũng như các biện pháp phòng trừ dịch bệnh gây hại trên cây sâm Ngọc Linh.

Được biết, hiện sâm củ Ngọc Linh có giá giao động từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng/kg, có loại sâm rừng tự nhiên có giá trị kinh tế rất cao, có củ sâm được trả hàng trăm triệu đồng. Chẳng hạn như tại Lễ hội đấu giá sâm Ngọc Linh vào ngày 1/8, có cây sâm Ngọc Linh được đấu giá đến 130 triệu đồng.