Quảng Nam thi giữa dịch Covid-19: Chăm sóc sức khỏe và lo từng chỗ ăn, ở cho thí sinh

Ngày 8/8, PV Dân Việt đã có mặt tại một số điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để tìm hiểu, nhất là một số huyện miền núi như Tây Giang, Tiên Phước, hiện công tác thi cử cũng như phòng chống dịch bệnh Covid-19 được đặt lên hàng đầu, các điểm thi đã cử cán bộ y tế túc trực 24/24.

Giữa dịch Covid-19 vẫn có 7.549 TS dự thi tốt nghiệp

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, khi dịch Covid-19 khá phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh (TS) và cán bộ, kỳ thi ở Quảng Nam sẽ chỉ tổ chức tại 12 địa phương, gồm: thành phố Tam Kỳ; huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, theo kế hoạch chung cùng với cả nước.

Điểm thi số 40 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Tiên Phước) đã sẵn sàng cho công tác thi ngày mai.

6 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 là: Thành phố Hội An; thị xã Điện Bàn; huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và huyện Thăng Bình, sẽ thi đợt 2, vào thời điểm thích hợp sau khi dịch Covid- 19 được kiểm soát. Riêng đối với trường hợp TS thuộc diện F1, F2 của 12 địa phương thi trước cũng phải chờ thi đợt sau. "Thay vì 16.517 TS cả tỉnh dự thi tại 52 điểm thi ở cả 18 huyện, thị xã, thành phố. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên chỉ tổ chức 26 điểm thi ở 12 huyện, thành phố với 7.549 TS dự thi. Còn 8.968 TS ở 6 địa phương phải chờ dịch bệnh đi qua sẽ thi sau..", lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh cho biết.

Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã đặt nhiều máy rửa tay tự động để cho TS, GV, CB coi thi sát khuẩn trước khi bước vào trường.

Có mặt tại hai điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Phan Châu Trinh (huyện Tiên Phước) vào sáng nay, ghi nhận của PV Dân Việt, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được tổ chức chặt chẽ, công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho các TS và Hội đồng thi đã được triển khai, các dụng cụ y tế, y sĩ đã được tăng cường.

Ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi tốt nghiệp THPT huyện Tiên Phước năm 2020. Địa phương có 2 điểm thi là THPT Huỳnh Thúc Kháng, tổng số thí sinh 373 (trong đó, TS tự do 20; thí sinh đang học tại trường 353); Điểm thi đặt tại trường THPT Phan Châu Trinh, tổng số thí sinh là 273.

Phun hóa chất khử trùng các điểm thi ở Quảng Nam.

"Hiện UBND huyện đã yêu cầu TTYT huyện bố trí cán bộ, nhân viên y tế theo dõi, chăm sóc sức khoẻ cho các TS, CB, GV, NV tại các điểm coi thi; đồng thời chuẩn bị thuốc, thiết bị vật tư y tế dự phòng để sơ cấp cứu tại chỗ khi có trường hợp đau ốm đột xuất xảy ra…", ông Huy nói.

Lo sức khỏe, chỗ ăn ở cho thí sinh

Đang túc trực ở điểm thi Trường HTPT Phan Châu Trinh, điều dưỡng Phạm Thị Thương (SN 1983, TTYT huyện Tiên Phước) cho biết, ngay sáng nay được sự phân công nên chị có mặt rất sớm tại trường để tiến hành đo thân nhiệt cho tất cả các Hội đồng thi để tiến hành họp triển khai công tác thi cho ngày mai.

Lực lượng y tế đã được xử đến các điểm thi để tiến hành đo thân nhiệt, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các TS, GV, CB coi thi trước khi vào trường.

"Điểm thi này, TTYT huyện cử 2 người phải túc trực 24/24 trong 3 ngày để thực hiện việc kiểm tra sức khỏe cho các TS và CB, GV coi thi. Hiện đã chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, máy đo huyết áp, đồ bảo hộ, khẩu trang, thuốc men.

Ngay trong sáng mai (9/8), chúng tôi sẽ có mặt 6 giờ sáng để tiến hành kiểm tra sức khỏe cho tất cả các TS và GV, CB coi thi. Đặc biệt, tại điểm thi này đã xây dựng phòng cách ly, nếu có TS nào hay GV, CB coi thi bị sốt sẽ được đưa vào cách ly ngay…", điều dưỡng Thương nói.

Còn tại huyện miền núi cao Tây Giang, điểm thi số 51 được đặt tại Trường THPT Tây Giang (thôn Agrồng, xã Atiêng), ngay từ sáng sớm ngày 6/8 đã tổ chức tiếp đón, bố trí chỗ ăn, chỗ ở cho các thí sinh rất nề nếp, nghiêm túc.

Trước đó, mọi công việc như bố trí phòng thi, các trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi, kể cả công tác phun thuốc sát khuẩn nơi khung viên nhà trường và lo nơi ăn, chốn ở cho từng thí sinh, cán bộ làm công tác cho kỳ thi lần này đã được hoàn tất.

Các thí sinh được đo thân nhiệt.

Tại huyện miền núi Tây Giang công tác chăm lo cho các TS rất chu đáo, có xe đưa đón, lo chỗ ăn ở.

Cô Arâl Mai Tình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Giang là Phó trưởng điểm thi 51 cho biết: "Kỳ thi này tại điểm thi có tổng số 196 thí sinh, trong đó thí sinh là học sinh của nhà trường 112, của Trường THPT Võ Chí Công 83 thí sinh và 1 thí sinh tự do. Tất cả có 9 phòng thi và thêm 4 phòng thi dự phòng. Ban tổ chức đã sắp xếp đảm bảo chỗ ăn, ở cho các em, đảm bảo giãn cách theo yêu cầu chống dịch".

Ông Nguyễn Thanh Tiến (cán bộ của nhà trường) cho biết, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dù địa phương chưa có ca bệnh nào dương tính Covid-19, nhưng để chuẩn bị cho kỳ thi lần này, cấp trên đã cho tiến hành phun sát khuẩn trường, khu nội trú, nhà bếp...

"Trường đã lắp đặt hệ thống rửa tay tự động do Đại học sư phạm Đà Nẵng hỗ trợ. Mỗi phòng ở, phòng thi, phòng làm việc của điểm thi đều được trang bị đảm bảo nước sát khuẩn. Trong 3 ngày thi, trang bị 6 khẩu trang/1 học sinh để mỗi ngày mỗi thí sinh ít nhất được dùng 2 cái. Cán bộ làm công tác cho kỳ thi cũng được trang bị khẩu trang. Tổ chức nấu cơm nội trú đảm bảo, lãnh đạo huyện cũng rất chu đáo đã cho thành lập ban hỗ trợ cho kỳ thi…", ông Tiến nói.

Khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt đã được cấp đến các điểm thi ở Quảng Nam.

Em A Vô Thị Mây (học sinh lớp 12/1 Trường THPT Tây Giang) cho biết: "Thật tình nghe thông tin về dịch Covid-19, tâm trạng em cũng như nhiều bạn có chút lo lắng, nhưng nơi đây vẫn bình yên, nên em vẫn tự tin chuẩn bị tốt cho kỳ thi lần này.

Những ngày qua em và các bạn đã cố gắng ôn thi để có kết quả tốt để đạt được điểm số được xét tuyển được vào ngành sư phạm mầm non mà em yêu thích…".