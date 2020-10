Quảng Nam: Thông tin mới nhất về vụ sạt lở vùi lấp hơn 50 người

Ông Vũ cho biết, sau khi nghe thông tin huyện Nam Trà My có vụ sạt lở khiến hơn 50 người chết và mất tích, trong suốt đêm, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo tập trung tất cả các lực lượng tới các xã dọc tuyến đường phát hết các cây cối để thông tuyến.



Lực lượng chức năng làm xuyên đêm để thông tuyến đường.



Tuy nhiên, do mưa và sạt lở khối lượng đất đá rất lớn, phải đến chiều 29/10, mới thông tuyến được cho các lực lượng ứng cứu, quân sự, các lực lượng Trung ương để về hỗ trợ nơi xảy ra vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.



Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn khiến công tác thông tuyến mất nhiều thời gian.



Theo thông tin ban đầu về vụ sạt lở, xã Trà Vân có 8 nạn nhân, xã Trà Leng có 45 nạn nhân. Lực lượng chức năng đã cứu được 33 người, đưa về bệnh viện 5 bệnh nhân, 6 người tử vong, 13 người mất tích.



Đến chiều 29/10, đã thông toàn tuyến để các lực lượng chức năng vào ứng cứu các nạn nhận.

Ngoài ra, huyện Bắc Trà My cũng đã chỉ đạo Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My phối hợp với huyện Nam Trà My để đưa tất cả các nạn nhân về để sơ cứu, chữa trị, nếu trong điều kiện cho phép, hoặc chuyển đi. Chủ tịch huyện Bắc Trà My cho biết, huyện Bắc Trà My sẽ cố gắng hết sức để cùng với huyện Nam Trà My giải cứu các nạn nhân.