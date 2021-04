Quảng Nam: Tỷ phú Trần Bá Dương ra dòng xe Mazda CX-30 “thế hệ mới - đẳng cấp mới”.

THACO AUTO ra mắt dòng xe mới là sự kiện nhằm đánh dấu bước phát triển tiếp theo của thương hiệu Mazda với những đột phá về thiết kế, công nghệ, vận hành trên các sản phẩm thế hệ thứ 7 - cùng sự xuất hiện của mẫu SUV đầu tiên của thế hệ thứ 7 tại Việt Nam. Đó chính là Mazda CX-30….

Mazda CX-30 được THACO AUTO phân phối gồm 2 phiên bản 2.0L Premium và 2.0L Luxury

Đại diện Thaco Trường Hải nhấn mạnh, tại Việt Nam, Mazda CX-30 được THACO AUTO phân phối gồm 2 phiên bản 2.0L Premium và 2.0L Luxury; cùng các tùy chọn màu sắc trắng, đỏ, xanh. Trong đó, phiên bản Premium hướng đến các khách hàng đam mê công nghệ, chú trọng các tính năng an toàn cao cấp. Phiên bản Luxury phù hợp với các khách hàng gia đình, đề cao yếu tố tiện nghi và yêu thích trải nghiệm.

Dựa trên quan điểm mỹ thuật hiện đại "Ít mà nhiều - Less is more", thân xe Mazda CX-30 được thiết kế tinh giản chỉ còn một đường nét duy nhất nhưng vẫn tạo cảm giác phấn khích và sống động, nhờ vào sự thay đổi mức độ bóng sáng trên bề mặt tuỳ vào góc quan sát, mang đến hiệu ứng thị giác: xe chuyển động liên tục ngay cả khi đang đứng yên.

Mazda CX-30 tiếp tục ứng dụng triết lý thiết kế KODO mới, với các đặc trưng riêng biệt của thương hiệu, mang lại niềm tự hào và đẳng cấp khác biệt cho người sở hữu. Mặt ca lăng phía trước là sự kết hợp của đường viền chrome biểu tượng đôi cánh của thương hiệu của Mazda, kết hợp với tính hiện đại của hệ thống đèn pha công nghệ LED.

Bên hông xe, Mazda CX-30 thiết kế nóc xe cao, mở rộng kích thước khoang cửa sổ, mang lại tầm nhìn rộng và tư thế ngồi thoải mái cho người ngồi phía sau. Phần cột D kéo dài về phía sau, mang lại cảm giác thể thao như một mẫu xe coupe đồng thời gia tăng sự rộng rãi của khoang hành lý. Thiết kế đuôi xe với triết lý đối xứng tạo cảm giác bề thế và vững chãi, kết hợp cụm đèn sau LED sắc sảo và hiện đại.

Khách hàng bên dòng xe Mazda CX3 mới nhất của THACO

Dòng xe mới nhất của tỷ phú Trần Bá Dương

"Đặc biệt không gian Mazda CX-30 nhấn mạnh yếu tố khoảng trống điển hình trong kiến trúc nhà vườn truyền thống của Nhật Bản để làm nên sự nổi bật và đặc biệt cho toàn bộ kết cấu. Dựa trên yếu tố này, thiết kế sản phẩm thế hệ mới của Mazda được tinh chỉnh và tối giản hóa, loại bỏ các chi tiết thừa để tạo không gian thoáng đãng quanh vị trí lái.

Với triết lý phát triển lấy con người là trung tâm, Mazda CX-30 bố trí từng vị trí điều khiển một cách khoa học và thuận tiện nhất. Từng chi tiết nội thất đều được các nghệ nhân gia công tỉ mỉ theo tinh thần chế tác thủ công tỉ mỉ và tinh tế để tạo nên đẳng cấp khác biệt cho từng mẫu xe...", đại diện Thaco Trường Hải nhấn mạnh.

Nội thất bên trong dòng xe mới của tỷ phú Trần Bá Dương

Cũng theo Thaco Trường Hải, Mazda CX-30 sẽ mang đến những trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt và đầy hứng khởi với nhiều trang bị cao cấp vượt trội trong phân khúc. Nổi bật như nội thất da cao cấp, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử tích hợp chế độ giữ phanh Auto Hold, cửa sổ trời, cốp sau điều chỉnh điện.

Ngoài ra, xe còn được trang bị những tiện nghi hàng đầu phân khúc như màn hình HUD màu hiển thị tốc độ trên kính lái, màn hình trung tâm 8.8 inch giao diện tiếng Việt kết nối Apple Carplay và Android Auto, kính chiếu hậu nhớ vị trí theo ghế lái và chống chói tự động bên cạnh các tính năng căn bản như chỉnh điện, gập điện tự động...