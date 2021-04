Quảng Nam: 3 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương nộp ngân sách gần 3.500 tỷ

Ngày 6/4, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 3 đầu năm 2021 đã cho những con số đáng mừng, trong đó đặc biệt là thu ngân sách cho địa phương tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng năm 2021 tăng 15,9% so với cùng kỳ; trong đó tăng chủ yếu ở ba nhóm ngành lớn là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,3%, sản xuất và phân phối điện tăng 143%, cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 8%; riêng ngành khai khoáng giảm 24%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I hơn 12,6 nghìn tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa khoảng 9,2 nghìn đồng, tăng 3,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú giảm 81%; doanh thu du lịch lữ hành giảm 88%.

3 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn ô tô Trường Hải đã nộp ngân sách cho tỉnh Quảng Nam gần 3.500 tỷ đồng

Về thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm đạt 7.317 tỷ đồng, bằng 38% dự toán và tăng 38% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 6.060 tỷ đồng, bằng 38% dự toán năm và tăng 49%. Thu ngân sách tăng cao chủ yếu do tăng thu ngành ô tô và thủy điện; tập đoàn ô tô Trường Hải 3 tháng tổng thu gần 3.500 tỷ đồng, đạt 43% dự toán và tăng gấp đôi so với cùng kỳ, thủy điện ước khoảng 250 tỷ đồng, tăng 4 lần so cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu 1.229 tỷ đồng, bằng 37% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 5.019 tỷ đồng, bằng 25% dự toán năm; trong đó, chi thường xuyên hơn 2.237 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 2.781 tỷ đồng.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam riêng tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 gần 5.304 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, vốn ngân sách địa phương gần 4.035 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.269 tỷ đồng. Đến nay, đã phân bổ 4.429 tỷ đồng, đạt 83,5%; trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.185 tỷ đồng, đạt 93,4%, ngân sách tỉnh 3.244 tỷ đồng, đạt 80,4%. Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021 còn 84 tỷ chưa được phân bổ, gồm 29 tỷ đồng cho các dự án chuẩn bị đầu tư và 55 tỷ đồng của các dự án chưa đảm bảo thủ tục đầu tư. Các ngành, địa phương đang tập trung giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đến các chủ đầu tư, đơn vị cơ sở.

Trong quý I-2021 có 283 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 6,3% so với cùng kỳ nhưng vốn điều lệ đăng ký tăng 70,5%. Có 434 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong đó, 377 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 36,4%; 79 doanh nghiệp chờ giải thể, tăng 33%; 57 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm hơn 57%.

Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm 2021 UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp mới 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 2,7 triệu USD. Cấp phép 5 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 425 tỷ đồng, giảm 10 dự án và 70% vốn đăng ký so cùng kỳ.

Bên những mặt đặt được, trong quý I, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kết luận 11 cuộc thanh tra hành chính năm 2020 chuyển sang và triển khai 26/80 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 14 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước hơn 7,8 tỷ đồng, xử lý khác hơn 6,3 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 10 tập thể và 10 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.