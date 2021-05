Quảng Nam: Vợ của BN 2982 có kết quả nghi nhiễm Covid-19 từng đi ăn bánh kẹp, uống cà phê

Tiến sĩ Mười thông tin, BN2982 là bệnh nhân tại Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Nẵng (có địa chỉ trú tại thành phố Hội An, Quảng Nam) là nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng nhiễm Covid-19.

"Liên quan đến ca mắc Covid-19 này, tại Quảng Nam có kết quả 47 trường hợp F1 (trong số đó, có 40 trường hợp tại Hội An và 7 trường hợp Điện Bàn), hiện tại đã có 46 mẫu âm tính và 1 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 là vợ của BN2982", Tiến sĩ Mười thông tin.

Quảng Nam đang triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 sau ngày lễ 30/4 và 1/5

Sở Y tế Quảng Nam đã thông tin về lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi lấy mẫu của vợ BN2982.

Theo đó, từ ngày 1/5, nữ bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi ra ngoài. Đến ngày 2/5, buổi sáng ở nhà, đến 15h chiều có tiếp xúc với P.L (khách đến làm Spa ở khối Hà Quảng Tây, Điện Dương, thị xã Điện Bàn). Tưf 20h - 21h, ăn bánh kẹp bà Xí ở đường Hai Bà Trưng – Hội An. Từ 21h - 22h đi uống cafe Highland đường Hai Bà Trưng – Hội An với T.H (Cẩm An), H. (Cẩm An), T. (Cẩm Hà) sau đó về nhà.

Phố cổ Hội An vắng vẻ khi xảy ra dịch bệnh Covid-19

Đến ngày 3/5, nữ bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu và có tiếp xúc N.T.T (tại Tổ 17 An Bàng - Cẩm An - Hội An là khách đến làm Spa), đến 22h cùng ngày, được chuyển cách ly tập trung tại Trạm Y tế Cẩm Thanh và sáng 4/5 được lấy mẫu xét nghiệm.

Vào chiều cùng ngày, bệnh nhân có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, không triệu chứng.