Quảng Ngãi: Ấn định ngày thông xe, gắn biển cầu 2.300 tỷ mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Sáng 9/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Quốc Đạt - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận: Cấp thẩm quyền tỉnh đã họp và ấn định cụ thể thời gian tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Cổ Lũy, gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, là ngày 20/10 tới đây.

Đây cũng là công trình duy nhất được tỉnh Quảng Ngãi chọn để gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ diễn ra vào ngày 20/10.

Cầu Cổ Lũy, công trình duy nhất được tỉnh Quảng Ngãi chọn gắn biển mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Vào sáng cùng ngày, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đơn vị được đảm nhận chủ trì tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật của công trình cho biết: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ cơ bản đã hoàn thành, kể cả phương án phối hợp với cơ quan chức năng như Công an tỉnh, Sở GTVT tỉnh để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Một góc cầu Cổ Lũy vào ban đêm.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, hiện vẫn còn 1 vị trí ở góc phía đông nam của hạng mục đường dẫn bị vướng, chưa giải phóng mặt bằng để thi công nhưng việc lưu thông qua lại của cầu Cổ Lũy vẫn đảm bảo.

Như Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, dự án cầu Cổ Lũy, nối sông Trà Khúc tại 2 xã Nghĩa Phú và Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, được khởi công vào tháng 12/2017, do Ban Quản lý công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Hiện công tác chuẩn bị để tổ chức lễ thông xe cầu Cổ Lũy đã cơ bản chuẩn bị xong.

Cầu có tổng chiều dài là 3,7km, vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng (phần xây lắp khoảng 2.000 tỷ đồng), từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và tỉnh Quảng Ngãi, thời gian thi công dự kiến là 36 tháng. Đến thời điểm này, Cổ Lũy là cầu đường bộ thứ 5 và là chiếc cầu dây văng duy nhất nối đôi bờ của dòng sông Trà Khúc.