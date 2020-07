Quảng Ngãi: Cả làng may khẩu trang phát miễn phí cho dân phòng dịch Covid-19

Kể từ khi dịch Covid-19 tái phát lại và tỉnh Quảng Ngãi có ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên (bệnh nhân 419, ở phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi) vào ngày 26/7, nhiều chị em ở 4 thôn, xã Nghĩa An đã tham gia may khẩu trang tại nhà, phát miễn phí, giúp cộng đồng trong vùng phòng chống dịch Covid-19.

Số chị em đang tham gia may khẩu trang.

Những chiếc khẩu trang thành phẩm.

Tại nhà của bà Võ Thị Sáu, thôn Phổ Trường, những ngày qua số người tham gia đã chia ca, thay nhau may khẩu trang. Vốn là thợ may và mưu sinh bằng nghề này, nhưng trước dịch Covid-19 đang nguy cơ lây lan rộng, bà Sáu tạm gác việc may quần áo, hướng dẫn và cùng một số chị em ở gần, chia nhau thành từng ca may khẩu trang để cấp phát miễn phí.

Họ phân chia nhau những công việc cụ thể.

Người cắt...

...người chuẩn bị dây ráp để đeo.

Nhóm may khẩu trang.

Với mỗi nhóm từ 4-6 người/nhóm/ca, sau khi đến đây và thực hiện các biện pháp sát khuẩn, phòng Covid-19, các chị bắt đầu thay phiên nhau làm việc. Người may, kẻ sắp vải, thành phẩm (khẩu trang) cho ngay ngắn rồi bỏ vào túi ni lông. Trung bình mỗi ngày, cả nhóm may được từ 150-200 khẩu trang và đóng gói, mang đi cấp phát cho người dân trong vùng.

Sắp xếp các khẩu trang đã may thành phẩm để cho vào túi ni lông.

Còn tại thôn Phổ An, nhóm người tham gia tập trung tại nhà chị Nguyễn Thị Nga, Trưởng thôn để may. "Tình hình hình bệnh nguy hiểm thế này, làm gì giúp được cho cộng đồng để phòng chống dịch Covid-19 thì góp sức", chị Nga tâm sự.

Số khẩu trang đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Thành viên tổ may khẩu trang ra tận đường, đến tận nhà để cấp cho người dân.

Bà Lê Hoàng Thị Trang Lệ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa An, cho biết: Cùng với các mạnh thường quân, Hội Phụ nữ của xã trích 1 phần kinh phí mua hỗ trợ vải, dây, kim chỉ. Trong thời gian đến Hội sẽ tiếp tục kêu gọi thêm các cá nhân, tổ chức hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ kinh phí mua vật liệu, tiếp tục duy trì may khẩu trang để cấp miễn phí cho người dân trong vùng.