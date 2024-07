Tối 19/7, liên quan đến nhóm đối tượng giả danh mang quân hàm Thượng tướng và Đại tá, đã bị lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện tại cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn vào sáng cùng ngày, có 1 số tình tiết mới và bất ngờ.

Bộ đội Biên phòng và Công an Quảng Ngãi kiểm tra đối tượng giả danh tại cảng Sa Kỳ. Ảnh: V.T

Cụ thể tại buổi làm việc với Bộ đội Biên phòng và Công an Quảng Ngãi, ngoài 2 đối tượng mặc sắc phục mang quân hàm Thượng tướng giả là Bùi Đức Thắng và Đại tá giả là Nguyễn Ngọc Thuần, 2 đối tượng còn lại đi cùng nhóm, cũng đã khai nhận.

Theo đó đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi), trú ở Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, khai nhận là cận vệ cho Thượng tướng giả mang tên Thắng; đối tượng còn lại là Lê Kim Bình ( 63 tuổi), trú ở Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tự khai nhận và giới thiệu là Thiếu tướng Công an (?).

VIDEO Toàn cảnh cảnh khám xét hành lý của nhóm giả danh sĩ quan cấp cao QĐND Việt Nam và Thiếu tướng Công an.

Một bất ngờ khác là qua kiểm tra hành lý của nhóm giả danh Quân đội, Công an nói trên, Bộ đội Biên phòng và Công an Quảng Ngãi còn phát hiện nhiều phong bì in tên cá nhân ông Thăng, ông Thuận và một số cơ quan chức năng khác, với tổng số tiền mà nhóm này mang theo khoảng 197 triệu đồng và hơn 3800 USD.

Được biết vào khoảng 8 giờ 15, cùng ngày 19/7, do nghi vấn từ trước đó nên khi phát hiện nhóm người của Thắng, Thuận từ Lý Sơn trở về đất liền, Bộ đội Biên phòng và Công an Quảng Ngãi đã có mặt tại cảng Sa Kỳ, mời Thắng, Thuận và 2 người đi chung vào làm việc.

Số tiền mà đối tượng nhận pho g bì và mang theo. Ảnh: V.T

Tại đây đối tượng Thắng, Thuận trả lời về việc mang quân hàm Thượng tướng và Đại tá giả, là "thích" bộ đội nên đeo. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, để xử lý theo quy định hiện hành.