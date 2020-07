Quảng Ninh: 1 phụ nữ bị hành hung, bắt đi giữa ban ngày

Theo những người chứng kiến sự việc, khoảng 11h ngày 1/7, có 3 người (2 nam, 1 nữ) đi xe bán tải màu đen đến đỗ trước một cửa hàng phụ kiện điện thoại tại phố Vườn Đào, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, có 2 người từ trên xe ô tô đi xuống, xông thẳng vào cửa hàng trên và hành hung nữ chủ cửa hàng. Tiếp đó, người phụ nữ này bị lôi lên xe ô tô và đưa đi.



Clip do camera an ninh của các gia đình xung quanh ghi lại vụ việc.

Nhiều người cho rằng, nhóm người này có ý định bắt cóc người phụ nữ để uy hiếp đòi nợ. Việc nhóm người ngang nhiên hành hung và khống chế người, đưa lên xe giữa ban ngày làm người dân xung quanh không khỏi hoang mang.

Người phụ nữ bị trầy xước phần cổ do nhóm người trên xe bán tải hành hung (ảnh do nạn nhân cung cấp).

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thành Nam - Trưởng Công an phường Bãi Cháy cho biết, người phụ nữ bị đưa đi là chủ cửa hàng phụ kiện điện thoại. Do chị này có vay nợ nhóm người trên xe bán tải nên bị nhóm này đến uy hiếp để đòi nợ.





Vết cào trên tay nạn nhân.

"Họ đưa người phụ nữ này về nhà để yêu cầu trả tiền. Nơi xảy ra sự việc là cửa hàng. Không có việc đánh đập hay bắt cóc như nhiều người phản ánh trên mạng xã hội. Người phụ nữ trong clip đã đến trình báo Công an phường. Hiện vụ việc đã được bàn giao sang Đội điều tra tổng hợp, Công an TP.Hạ Long điều tra, xử lý", Trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long cho biết.

Tuy nhiên, theo hình ảnh trong clip đăng tải trên mạng xã hội, trước khi người phụ nữ bị đưa lên xe bán tải, giữa người này và nhóm người trên xe bán tải đã xảy ra cãi vã. Ngoài ra, nhóm người trên xe bán tải còn có hành vi hành hung chủ cửa hàng.