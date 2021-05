Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 20/4 đến 25/5, phát sinh dịch tả lợn châu Phi tại 89 hộ/34 thôn, khu/17 xã, phường thuộc 4 huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại: Các xã, phường Hòa Bình, Sơn Dương, Tân Dân, Quảng La, Kỳ Thượng, Bằng Cả, Đồng Lâm, Đại Yên, Thống Nhất, Lê Lợi, Vũ Oai, Đồng Sơn (thuộc TP.Hạ Long); các xã Đông Xá, Vạn Yên (thuộc huyện Vân Đồn); xã Dương Huy (TP.Cẩm Phả); xã Nguyễn Huệ (TX.Đông Triều).

Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy ở các địa phương này là 550 con, trọng lượng tiêu hủy là 21.810kg.



Lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi bị chết ở một hộ nuôi thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Xuân Đông - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh, cho biết: Nguồn virus gây tái phát bệnh dịch tả lợn châu Phi lần này có thể xuất phát từ lợn giống mà các hộ dân mua của thương lái, hầu như chưa qua kiểm dịch.

Tiếp đến là nguồn virus còn tồn lưu trong môi trường, gặp điều kiện thời tiết thuận lợi (nắng nóng, mưa nhiều) là gây bệnh. Và việc xuất hiện một số tỉnh tái phát dịch, thông qua việc vận chuyển, mua bán, giết mổ trên địa bàn chưa được kiểm soát tốt cũng là nguyên nhân khiến bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát.

Trong khi chưa có vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi hiệu quả, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát và lây lan là rất cao. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi lợn của tỉnh Quảng Ninh.

Lợn có biểu hiện bị bệnh dịch tả lợn châu Phi tại nhà một hộ nuôi ở xã Nguyễn Huệ, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Vì vậy, vừa qua UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo về việc tập trung kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung các nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ NN&PTNT và của tỉnh; tránh tình trạng chủ quan, lơ là, để dịch bệnh lây lan khó kiểm soát.

Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Chủ động giám sát đàn lợn có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cần rà soát tổng đàn lợn của địa phương, triển khai giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường.

Bên cạnh đó, các địa phương phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển, buôn bán lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan.

Các huyện Bình Liêu, Hải Hà và TP.Móng Cái tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bất hợp pháp qua biên giới.

TP.Cẩm Phả tổ chức tiêu hủy lợn bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đối với các khu vực có dịch, tổ chức xử lý, tiêu hủy lợn bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, hoặc lợn trong cùng địa bàn cấp thôn có biểu hiện lâm sàng của bệnh (đã có kết quả xét nghiệm dương tính); thực hiện công bố dịch và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

Tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở NN&PTNT tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là công tác giám sát dịch bệnh, công tác quản lý chăn nuôi an toàn sinh học, công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và các biện pháp xử lý ổ dịch.

Sở NN&PTNT cần thành lập các đoàn công tác, đội phản ứng nhanh để kiểm tra, hướng dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện.

Đồng thời, tổ chức lấy mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi trong tỉnh để phát hiện sớm, cảnh báo và kịp thời tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...

Lợn Móng Cái, một giống lợn quý của Quảng Ninh, cũng đứng trước nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.



Thực tế thời gian qua cho thấy, sự lơ là, chủ quan, thiếu ý thức trong phòng, chống dịch bệnh nói chung, bệnh dịch tả lợn châu Phi nói riêng của người chăn nuôi, người buôn bán, vận chuyển lợn là một trong những nguyên nhân căn bản làm bùng phát, tái phát dịch bệnh trên địa bàn.

Hệ lụy là đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi lợn, số lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh lớn, dẫn đến suy giảm đàn lợn, mất cân đối cung - cầu, tạo cơ hội cho người kinh doanh đẩy giá thịt lợn lên cao trên thị trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Thực tế này buộc ngành chức năng phải nhập khẩu thịt lợn để bình ổn giá cả và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của người dân. Đó là chưa kể đến những thiệt hại trực tiếp về kinh tế đối với các hộ chăn nuôi khi đàn lợn nuôi buộc phải tiêu hủy do nhiễm bệnh. Tuy được Nhà nước hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh, nhưng cũng khó bù đắp những thiệt hại thực tế do dịch bệnh gây ra.

Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, để phòng chống dịch tốt, đạt hiệu quả lâu dài, các hộ chăn nuôi và người kinh doanh thịt lợn cần phải nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Cùng với đó, thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành nông nghiệp trong việc thực hiện chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học, chú trọng vệ sinh môi trường nuôi, thực hiện thường xuyên việc tiêu độc khử trùng ở các cơ sở chăn nuôi, thực hiện nghiêm quy định của Luật Thú y để đảm bảo cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững, an toàn dịch bệnh...