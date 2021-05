Bộ NNPTNT: Cả nước còn 390 ổ dịch tả lợn châu Phi, đàn lợn vẫn tăng 11,6%

Liên quan đến bệnh dịch tả lợn châu Phi, theo báo cáo của Bộ NNPTNT, từ đầu năm 2021 đến nay, có 718 ổ dịch tại 162 huyện của 37 tỉnh, thành phố, với số lợn buộc phải tiêu hủy trên 36.000 con. Nhìn chung dịch bệnh chỉ xảy ra ở các hộ, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn sinh học.

Tính đến thời điểm này, cả nước có 390 ổ dịch tại 28 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.

Theo đánh giá của Bộ NNPTNT, việc kiểm soát tốt dịch bệnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái đàn, tăng đàn lợn. Tính đến hết tháng 12/2020, tổng đàn lợn của cả nước đạt gần 27,3 triệu con, bằng gần 87% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh DTLCP (khoảng 31 triệu con vào tháng 12/2018).

Nhờ kiểm soát tốt dịch tả lợn châu Phi, các trang trại lớn tại Hà Nam đang tái đàn lợn thuận lợi. Ảnh: T.L

Hết quý I/2021, đàn lợn giảm khoảng 2% so với cuối năm 2020 (do cung cấp thực phẩm cho tết nguyên đán tăng khoảng 10%), nhưng tăng khoảng 11,6% so với cùng kỳ quý I/2020.

Cả nước đã tổ chức xây dựng thành công 116 cơ sở và chuỗi chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh đối với bệnh DTLCP (cả nước hiện nay có 1.138 cơ sở, vùng chăn nuôi lợn an toàn với các bệnh tại 50 tỉnh, thành phố).

Trước đó, Bộ NNPTNT cho biết, ngay sau khi Hoa Kỳ công bố kết quả nghiên cứu, chọn lọc được chủng virus để sản xuất vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Bộ đã chỉ đạo Cục Thú y cùng với các doanh nghiệp (Công ty Navetco) chủ động hợp tác chặt chẽ với đối tác Hoa Kỳ để tiếp nhận chủng giống, tổ chức nghiên cứu, đánh giá an toàn, hiệu lực của vaccine.

Theo báo cáo của Công ty Navetco, sau 5 lần thí nghiệm, vaccine có khả năng bảo hộ 100% số lợn được tiêm và công cường độc trong phòng thí nghiệm. Trong điều kiện sản xuất cho thấy đã bảo hộ được 80% số lợn được tiêm vaccine, công cường độc.

Hiện, Bộ đang tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Hoa Kỳ tổ chức nghiên cứu, sản xuất, đánh giá chất lượng vắc xin DTLCP và ban đầu đã thu được những kết quả tích cực, được Hội đồng khoa học của Bộ đánh giá cao. Bộ NNPTNT cho biết đang hoàn thiện việc kiểm nghiệm và dự kiến triển khai khảo nghiệm trong tháng 5/2021.

Nếu mọi điều kiện thuận lợi thì cuối quý II và đầu quý III sẽ có vaccine dịch tả lợn châu Phi thương mại để phục vụ cho phát triển chăn nuôi trong nước.

Đối với bệnh lở mồm long móng (LMLM), từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước xảy ra 73 ổ dịch LMLM thuộc 35 huyện tại 14 tỉnh. Hiện nay, cả nước có 11 ổ dịch LMLM tại 11 huyện thuộc 07 tỉnh chưa qua 21 ngày.

Tổ chức xây dựng thành công 05 vùng (cấp huyện), trên 1.100 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đối với bệnh LMLM.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y tổ chức xây dựng, dự kiến vào tháng 8/2021 sẽ nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức Thú y thế giới (OIE) xác nhận Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2021 - 2025 của Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật sang các nước.

Từ ngày 1/4/2021 đến nay, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xảy ra tại một số hộ trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: I.T

Đáng lo ngại nhất hiện nay là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Bệnh mới xâm nhiễm vào Việt Nam từ tháng 10/2020, song lây lan rất nhanh. Đến ngày 18/5/2021, cả nước đã có 2.386 ổ dịch tại 33 tỉnh, thành phố, với tổng số gia súc mắc bệnh là 53.244 con trâu, bò. Trong đó, số trâu bò chết, buộc tiêu hủy là 7.300 con.

Hiện nay, cả nước có 1.261 ổ dịch tại 183 huyện của 26 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Tổng số gia súc mắc bệnh là 42.536 con.

Để phòng chống bệnh dịch này hiệu quả hơn, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo các doanh nghiệp nhập khẩu khẩn cấp theo quy định 03 loại vaccine với số lượng 4,12 triệu liều (bảo đảm tiêm phòng cho 50% tổng đàn trâu, bò của cả nước). Các doanh nghiệp đã nhập khẩu 2,78 triệu liều; đã cung ứng trên 1,5 triệu liều cho 30 tỉnh, thành phố để tiêm phòng.

Hiện trong kho của các doanh nghiệp còn hơn 1 triệu liều vaccine và sẽ tiếp tục nhập khẩu 1,34 triệu liều trong tháng 5/2021.