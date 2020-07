Quảng Ninh: Cầu nối giúp nông dân Đầm Hà tiêu thụ sản phẩm

Ông Cao Văn Thắng (ở thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên) là 1 trong những hội viên được Hội hỗ trợ phát triển kinh tế. Ông Thắng cho biết: Trước đây gia đình ông chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả không cao. Sau khi được Hội ND huyện tập huấn chuyển giao KHKT và tạo điều kiện cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình ông có điều kiện phát triển trang trại nuôi gà thịt thương phẩm với quy mô hơn 4.000 con. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông để ra được hàng trăm triệu đồng.



Được Hội ND tập huấn KHKT, hỗ trợ nguồn vốn, nhiều nông dân huyện Đầm Hà đầu tư chăn nuôi gà tthịt hương phẩm cho hiệu quả kinh tế cao. Đ.T

Ông Nguyễn Văn Tú – Chủ tịch Hội ND huyện Đầm Hà cho biết: Hội ND huyện hiện có trên 5.500 hội viên, nông dân chủ yếu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Nhiều năm qua, Hội ND huyện đã làm tốt vai trò là cầu nối giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn, KHKT, đào tạo nghề cũng như hỗ trợ xây dựng thương hiệu, liên kết, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của hội viên. Cụ thể: Trong gần 5 năm qua đã đứng ra bảo lãnh, hướng dẫn cho gần 2.000 lượt hội viên vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng vốn vay khoảng 120 tỷ đồng.

Ngoài hỗ trợ tiếp cận vốn, Hội ND huyện cũng thường xuyên tổ chức cho hội viên nông dân trực tiếp tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế thực tiễn trong và ngoài huyện để hội viên áp dụng thực tế tại gia đình. Đến nay, toàn huyện đã có nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả và đem lại thu nhập cao từ 300-500 triệu đồng/năm. Điển hình như: HTX Hiền Tuyền, xã Quảng Tân với mô hình "Gà bản Đầm Hà"; HTX Trường Sơn với mô hình "Củ cải Đầm Hà"...

Trong phát triển sản phẩm OCOP, Hội ND huyện Đầm Hà đã vận động hội viên nông dân tham gia vào các tổ nhóm, nuôi trồng và sản xuất sản phẩm theo quy hoạch của địa phương, đăng ký xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nhờ đó, trên địa bàn huyện đã có nhiều sản phẩm tham gia chương trình OCOP của tỉnh như: Củ cải Đầm Hà, trứng vịt biển Tân Bình, ngan sao Đại Bình, gạo bao thai Dực Yên, nấm Linh Chi xã Đầm Hà, rượu khoai Quảng Lâm, cà sáy Đầm Hà...

Thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doạnh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Hội đã phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua đến 10/10 cơ sở hội, 72/72 chi hội. Qua phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.