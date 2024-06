Quảng Ninh làm cách nào để tăng sản lượng, chất lượng nông sản xuất khẩu?

Quảng Ninh có nhiều lợi thế phát triển nông, lâm, thủy sản

Quảng Ninh có vùng sản xuất nông sản khá dồi dào, với các vùng trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản phong phú. Tỉnh đã quy hoạch 17 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh có 91 cơ sở trồng trọt được chứng nhận VietGAP, tổng diện tích 1.095ha; 4 cơ sở chứng nhận nông nghiệp hữu cơ, tổng diện tích 419ha; 9 cơ sở đóng gói và 51 vùng trồng được cấp mã số; duy trì 16 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với 59 loại nông sản an toàn được xác nhận.

Quảng Ninh có nhiều dự án nuôi tôm nổi bật được các tập đoàn lớn đầu tư quy mô, điển hình như khu phức hợp nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh và sản xuất thức ăn, chế biến thủy sản của Tập đoàn Việt - Úc tại huyện Đầm Hà. Ảnh: DDCI Đầm Hà

Hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng các công nghệ cao trong sản xuất trồng trọt, như: Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại 188, Công ty CP Đầu tư và xuất nhập khẩu Song Hành, Công ty CP Công nghệ Sơn Linh...

Quảng Ninh đang phát triển 2 đối tượng nuôi chủ lực cấp quốc gia là tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Ảnh: Chi cục Thủy sản Quảng Ninh

Đối với năng lực cấp đông nông sản của các đơn vị trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 380 tấn/ngày; năng lực bảo quản đông lạnh đạt khoảng 12.000 tấn. Có 3 cơ sở đóng gói hoa quả tươi; 9 công ty xuất khẩu thủy sản đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Mặc dù có nhiều lợi thế, song Quảng Ninh vẫn chưa phát huy được hết thế mạnh vốn có về phát triển nông, lâm, thủy sản. Để đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh vươn xa hơn, nhất là tiến đến xuất khẩu thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường phương tây, các ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực giúp các doanh nghiệp đổi mới, hoàn thiện sản phẩm và kết nối thị trường xuất khẩu.

Tháng 7/2019, Hiệp định EVFTA chính thức được ký kết, đây được coi là cơ hội lớn để nông sản Quảng Ninh mở rộng thị trường. Theo đó, nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, các sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước đổi mới cách thức sản xuất, nuôi trồng, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Đồng thời, phát triển các sản phẩm OCOP và sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh để hướng tới người tiêu dùng và xuất khẩu. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 417 sản phẩm OCOP của 13 địa phương đạt từ 3-5 sao.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, đưa nông sản Quảng Ninh vươn xa

Từ năm 2020 đến nay, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ kết nối giới thiệu sản phẩm của hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến các tham tán Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký thăm mô hình trồng cây chanh leo theo hướng hữu cơ tại HTX Nông nghiệp tổng hợp Trường Giang, thôn Trại Dinh, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà. Ảnh: QMG



Bên cạnh đó, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cũng có văn bản gửi các ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện chính sách mới theo Lệnh 248, 249 sẽ được áp dụng bắt đầu từ 1/1/2022 quy định về "đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài" và "quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu" của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhằm tạo sự chủ động trong hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp sang thị trường tiềm năng này.

Huyện Đầm Hà hiện đã phát triển được 3ha chanh leo tím, cho hiệu quả kinh tế cao, bước đầu đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: DDCI Đầm Hà

Cùng với đó, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ninh cũng đã luôn đồng hành, ưu tiên nguồn lực và tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là các chính sách hỗ trợ về máy móc, thiết bị trong sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm và chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp.

Qua đó, thúc đẩy việc chế biến sạch, chế biến sâu, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản của Quảng Ninh. Định hướng lâu dài, Quảng Ninh khuyến khích các doanh nghiệp, HTX chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở nhà xưởng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn xuất khẩu, để được cấp phép bổ sung doanh nghiệp xuất khẩu vào các thị trường lớn như Trung Quốc, châu Âu...

Với việc phát huy lợi thế sẵn có và nỗ lực trong việc đáp ứng những yêu cầu của thị trường nước ngoài, nhiều sản phẩm nông sản, thủy sản của Quảng Ninh đã được xuất khẩu sang các thị trường lớn, có tiềm năng như Đài Loan, Ấn Độ, Trung Quốc, Anh Quốc, Australia, Nga, Malaysia…

Tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tìm kiếm đối tác xuất khẩu sản phẩm thủy sản như cá song, ngao, hàu; sản phẩm OCOP,... sang thị trường Trung Quốc; sản phẩm dầu ăn của Công ty TNHH Dầu thực vật xuất sang thị trường Nhật Bản.

Doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc ký kết thỏa thuận, hợp đồng kinh tế về thúc đẩy xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản, thương mại, logistics, nông nghiệp công nghiệp cao. Ảnh: Thanh Tuyền

Tính từ đầu năm đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh đã thẩm tra cấp khoảng 18.000 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, trị giá hàng hóa được cấp giấy chứng nhận đạt 1.044 triệu USD. Trong đó, đã làm thủ tục xuất khẩu trên 1.600 tấn nông sản, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2020 và làm thủ tục xuất khẩu trên 3.200 tấn thủy sản, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2020.



Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Đề án phát triển chuỗi các sản phẩm nông sản chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22/4/2022. Mục tiêu của Đề án là phát triển các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung của tỉnh áp dụng quy trình sản xuất an toàn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), áp dụng Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS)... Đồng thời, tăng giá trị kinh tế và tỷ lệ sản phẩm sản xuất theo chuỗi liên kết đảm bảo quy mô, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tạo ra sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Quế ở Quảng Ninh đã được Control Union Certifications cấp chứng nhận đạt hữu cơ tiêu chuẩn châu Âu. Ảnh: DDCI Đầm Hà

Nhờ sự vào cuộc chủ động của các cấp, ngành địa phương, nông sản Quảng Ninh đã có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, trong đó có những thị trường vốn nổi tiếng về sự khắt khe, với những yêu cầu cao về chất lượng nông sản. Đặc biệt, tháng 4/2021, sản phẩm quế hữu cơ của Quảng Ninh đã lên đường xuất khẩu đi các nước Châu Âu, mở ra những tín hiệu vui cho nông sản Quảng Ninh trong tương lai.



Thời gian tới, các cấp, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất, tìm kiếm thị trường. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi tư duy quản lý, quy hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng chủ động nắm bắt cơ hội, tích cực tham gia hội nhập; tập trung khai thác, tận dụng tối đa công nghệ số, tính ưu việt của các sàn giao dịch thương mại điện tử để tăng cường quảng bá sản phẩm; không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa từ khâu nuôi trồng, đánh bắt đến chế biến, đóng gói, vận chuyển; đẩy nhanh thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn; liên kết sản vùng sản xuất, chuỗi sản xuất…